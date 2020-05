Thierry Goigoux, fondateur de GS2i, est décédé

Figure reconnue et respectée de l’écosystème de la distribution IT, Thierry Goigoux, le fondateur de GS2i, nous a quitté le 17 avril 2020 des suites d’une longue maladie.

Thierry Goigoux nous a quitté vendredi 17 avril, à l’âge de 51 ans, des suites d’une longue maladie contre laquelle il luttait depuis 2 ans. Il était un père aimé de ses quatre enfants, de sa femme, son frère et ses parents.

Fondateur du grossiste et distributeur GS2i qu’il avait fondé en 1997, Thierry Goigoux l’a dirigé durant 23 ans, conribuant à faire émerger des comme G-Data ou Epiphan.

En 2014, il s’était engagé sur la voie de l’édition de logiciels avec le développement et le lancement de i-Guard, un logiciel de sécurité basé sur l’intelligence artificielle.

ChannelBiz présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses collaborateurs . L’écosystème de la distribution IT regrettera son humanité, sa gentillesse et sa joie de vivre que l’ensemble de ceux qui l’ont connu appréciaient.