Denodo s’appuie sur Keyrus pour croitre à l’international

Keyrus, qui compte 19 bureaux sur trois continents, sera un nouvel intégrateur des solutions de Denodo à l’international.

L’ESN spécialiste de la Data « a lancé un plan de montée en compétences et de certifications auprès de ses équipes, ainsi que la création d’un environnement de démonstration au sein d’un écosystème hybride et multi-cloud. Les deux entités ont également développé conjointement ces derniers mois de nombreux Proof of Value entre les solutions de Denodo et celles des principaux partenaires technologiques de Keyrus. » expliquent les deux partenaires.

Les grandes entreprises sont les principales cibles de ce nouvel accord.

En effet, les solutions IaaS et PaaS de Denodo ainsi que ces connecteurs (Data Warehouse, Data Lake, applications, API et autres fichiers sources) s’adressent » surtout aux entreprises disposant d’écosystèmes data complexes et hétérogènes en centralisant les sources de données à travers une vue réconciliée tout en garantissant performance et sécurité. » explique l’éditeur.

« Notre approche permet de réduire considérablement les coûts de gestion et d’intégration de la donnée (selon nos clients entre 30 % et 85 %) ainsi que le temps de mise à disposition de cette même donnée (de 90 % en temps de développement et de déploiement, de 60 % en time-to-market, de 75 % en time-to-engage et de 90 % en analyse d’impact, etc…), ce qui fait de Denodo une solution unique pour tous les grands projets data des entreprises », ajoute Raynald Bouchet, Directeur EMEA Alliances & Channels chez Denodo.