Cisco et NVIDIA dévoilent une architecture IA sécurisée

Annoncée le 25 mars 2025, cette initiative conjointe vise à simplifier la création de datacenters dédiés aux charges de travail IA, tout en intégrant la sécurité dès l’infrastructure. Cette approche s’appuie sur les technologies réseau et sécurité de Cisco (Hypershield, Nexus Hyperfabric AI, Hybrid Mesh Firewall) et sur les plateformes matérielles et logicielles de NVIDIA (HGX, MGX, Spectrum-X Ethernet, NVIDIA AI Enterprise).

Chuck Robbins, président et PDG de Cisco, déclare : « L’IA offre aux entreprises des opportunités sans précédent. Pour les concrétiser, l’intégration des réseaux et de la sécurité est essentielle. Cisco et NVIDIA apportent des solutions innovantes et fiables qui permettent à nos clients d’exploiter tout le potentiel de l’IA, en toute simplicité et sécurité. »

IA en entreprise : des datacenters spécialisés et sécurisés

Le concept d’usine IA fait référence à une nouvelle génération de datacenters capables de supporter des charges de travail IA intensives, avec un haut niveau de flexibilité, de performance… et de sécurité. Cisco et NVIDIA proposent une architecture de référence combinant : Des serveurs Cisco UCS AI équipés de GPU NVIDIA HGX et MGX; une couche réseau haute performance basée sur Cisco Nexus (Hyperfabric AI, Silicon One) et NVIDIA Spectrum-X Ethernet; un stockage haute capacité avec Pure Storage, NetApp, Hitachi Vantara et VAST Data ; et la suite logicielle NVIDIA AI Enterprise, pour le développement et le déploiement de modèles IA en production.

Ces architectures sont déclinables en modèles clé en main ou personnalisables, intégrables aux environnements IT existants. Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA, commente : « Les usines d’IA transforment tous les secteurs d’activité, et la sécurité doit être intégrée à chaque niveau pour protéger les données, les applications et l’infrastructure. »

Une approche Zero Trust appliquée aux charges IA

Cisco place la sécurité au cœur de son approche IA, avec plusieurs niveaux d’intervention. La brique Hybrid Mesh Firewall permet de définir une politique de sécurité cohérente à travers l’ensemble des équipements (switchs, pare-feux, charges de travail). En complément, Cisco Hypershield est conçu pour stopper les mouvements latéraux, identifier les vulnérabilités sans correctif, et surveiller les processus, les accès fichiers et le trafic réseau. Il applique un Zero Trust renforcé via les DPU NVIDIA BlueField-3.

Sur la partie applicative, la solution Cisco AI Defense cible les attaques par injection de prompts et les risques liés aux données IA, en s’alignant sur les référentiels NIST, MITRE ATLAS et OWASP LLM Top 10. Elle s’intègre également dans les pipelines CI/CD pour automatiser les tests de vulnérabilité des modèles. Patrick Moorhead, PDG de Moor Insights & Strategy, souligne : « Sur un marché en constante évolution, les entreprises ont besoin de plus qu’une simple technologie : elles doivent disposer de solutions intégrées qui répondent à leurs défis stratégiques les plus urgents. »

Disponibilité et perspectives channel

Les premières architectures validées, basées sur l’offre Cisco Secure AI Factory avec NVIDIA, sont déjà disponibles en partie, tandis que l’ensemble de la solution sera commercialisé d’ici fin 2025. Depuis l’annonce du partenariat en février, Cisco a conçu plusieurs déclinaisons prêtes à l’emploi, compatibles avec les commutateurs Nexus 9000 Series et l’architecture de référence NVIDIA Enterprise pour HGX H200.

Pour les partenaires de la distribution IT, cette annonce positionne Cisco sur le marché des infrastructures IA à grande échelle, avec des cas d’usage concrets dans les datacenters clients et un modèle d’intégration modulaire. Elle ouvre également des opportunités autour de la cybersécurité IA, des architectures multi-cloud, et des services managés liés à l’IA.

