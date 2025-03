81% des entreprises françaises vont investir dans les CNAPP : un tournant pour la cybersécurité cloud dès 2025 ?

Chaque semaine, la rédaction de ChannelBiz donne la parole à un spécialiste IT et Tech, qui apporte un éclairage plus personnel sur l’actualité et les tendances du Channel. Cette semaine, c’est Magalie Vintousky, Product Director du Distributeur Westcon, qui se prête à l’exercice

La cybersécurité doit constamment évoluer pour répondre aux défis du cloud computing : une étude menée par Westcon-Comstor révèle que, d’ici 2025, les responsables de la cybersécurité des entreprises françaises vont considérablement augmenter leurs investissements dans des technologies visant à sécuriser leurs environnements cloud.

Parmi ces solutions, la Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) se distingue comme l’un des leviers les plus prometteurs, ouvrant des opportunités de croissance majeures pour les revendeurs spécialisés.

Les CNAPP : L’élément clé pour la sécurisation des charges de travail cloud en 2025

L’adoption accélérée du cloud par les entreprises a mis en lumière la nécessité d’une cybersécurité plus agile, capable de répondre aux spécificités des environnements cloud. En France, 81 % des responsables de la sécurité des grandes entreprises déclarent qu’ils investiront dans des technologies CNAPP et autres solutions cloud au cours des 12 prochains mois, un chiffre légèrement inférieur à la moyenne internationale de 83 %. Cette statistique souligne l’importance croissante de la sécurité dans le cloud, un sujet désormais au cœur des préoccupations des entreprises françaises.

Analyse en quatre axes :

1 – Les priorités d’investissement des responsables de la sécurité

Les entreprises françaises se concentrent sur plusieurs priorités d’investissement pour renforcer leur posture de sécurité. Parmi celles-ci, la gestion de la posture de sécurité basée sur l’intelligence artificielle, la gestion de la posture de sécurité cloud (CSPM) et la gestion de la posture de sécurité des applications (ASPM) se distinguent. Ces tendances mettent en évidence un virage vers l’automatisation et l’intelligence, afin de mieux protéger les infrastructures cloud contre les menaces de plus en plus complexes.

En parallèle, l’analyse des API et la gestion de la posture de sécurité des données sont de plus en plus perçues comme des domaines cruciaux. Ces priorités ouvrent de nouvelles voies pour les revendeurs, offrant ainsi une occasion de se positionner sur des marchés en forte demande. Les entreprises, conscientes des risques, cherchent des solutions intégrées et cohérentes pour gérer cette complexité.

2 – La demande croissante en formation et accompagnement

L’une des conclusions les plus frappantes de l’étude est la forte demande en formation et en accompagnement. En effet, 40 % des responsables de la sécurité en France considèrent l’assistance technique et la formation comme des critères décisifs dans leur choix de revendeurs. Ce chiffre illustre une volonté croissante de maximiser l’impact des technologies CNAPP et de surmonter la complexité des environnements cloud.

Les revendeurs qui se positionneront comme des partenaires de confiance dans l’accompagnement et la formation auront un rôle central à jouer dans cette transformation. En effet, la simple vente de produits n’est plus suffisante. Les entreprises cherchent des partenaires capables de les aider à naviguer dans le monde complexe de la cybersécurité cloud, en offrant des solutions sur mesure et un soutien continu.

3 – La montée en puissance du modèle DevSecOps

Un autre aspect fondamental de cette évolution est l’adoption croissante du modèle DevSecOps, qui place la sécurité au cœur du processus de développement. Aujourd’hui, environ 65 % des responsables de la sécurité en France considèrent ce modèle comme une priorité. Bien que ce chiffre soit encore inférieur à la moyenne mondiale, il témoigne néanmoins d’un changement profond dans la manière dont les entreprises abordent la sécurité, avec une vision plus proactive des risques.

Les revendeurs qui sauront intégrer cette approche dans leurs solutions et services disposeront d’un avantage concurrentiel certain. Le modèle DevSecOps s’accompagne souvent de besoins croissants en matière de gestion de la sécurité cloud, et donc d’opportunités pour les revendeurs d’offrir des solutions sur mesure.

4 – Une opportunité de croissance pour les revendeurs

Le marché de la cybersécurité cloud, et plus particulièrement celui des CNAPP, est en plein essor. Les entreprises sont prêtes à investir dans des solutions qui simplifient la gestion de la sécurité cloud tout en offrant une visibilité complète et une réponse rapide face aux risques. C’est là que réside l’opportunité pour les revendeurs : proposer des solutions CNAPP tout en apportant une expertise technique et un accompagnement personnalisé.

Les entreprises recherchent des partenaires capables de les aider à sécuriser leurs charges de travail cloud tout en garantissant une transition fluide vers des environnements sécurisés. Le rôle des revendeurs ne se limite pas à vendre un produit, mais à être un véritable conseiller et accompagnateur dans ce parcours complexe. Ceux qui sauront se positionner comme des experts de la cybersécurité cloud, en offrant une combinaison de solutions avancées et de services de formation et d’accompagnement, récolteront les fruits de cette demande en pleine expansion.

Le futur de la cybersécurité cloud est entre les mains des revendeurs

L’année 2025 s’annonce comme un tournant pour les acteurs de la cybersécurité dans le cloud. L’essor des technologies CNAPP, associé à la forte demande en matière de formation et d’accompagnement, offre des opportunités considérables pour les revendeurs. Ceux qui réussiront à se différencier grâce à une expertise approfondie et à leur capacité à guider les entreprises dans cette transition vers des environnements cloud sécurisés seront idéalement positionnés pour prospérer dans un marché en constante évolution.

En somme, le futur de la cybersécurité cloud appartient aux revendeurs capables de naviguer dans cette ère de transformation digitale. Leur rôle sera crucial pour assurer une adoption réussie des technologies CNAPP et pour bâtir une cybersécurité cloud solide, indispensable dans le monde numérique de demain.

