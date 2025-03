Du stockage traditionnel au modèle as-a-service : quelle valeur ajoutée pour les partenaires IT ?

Ces dernières années, les budgets IT ont été réduits dans un contexte économique difficile, marqué par des conflits mondiaux et des crises énergétiques.

Chaque semaine, la rédaction de ChannelBiz donne la parole à un spécialiste IT et Tech, qui apporte un éclairage plus personnel sur l’actualité et les tendances du Channel. Cette semaine, c’est Geoff Greenlaw, VP Channel EMEA de Pure Storage, qui se prête à l’exercice

De nombreuses entreprises se retrouvent ainsi avec des solutions héritées, complexes, peu performantes et énergivores. Pourtant, cette incertitude offre une formidable opportunité pour votre organisation de distribution de venir en aide à vos clients, en leur apportant les innovations dont ils ont désespérément besoin à l’ère de l’IA, avec des niveaux de flexibilité et de personnalisation jamais vus auparavant.

Présentation de la plateforme de stockage

Pour que les organisations de distribution réussissent, il est essentiel de comprendre ce que recherchent les entreprises. Un enjeu majeur est de concilier innovation et mise à jour constante des infrastructures. Selon un rapport de Gartner de 2024, les responsables IT délaissent les solutions de stockage traditionnelles au profit d’une approche basée sur une plateforme, afin de répondre aux besoins changeants des entreprises. Mais qu’est-ce qu’une plateforme ?

Une plateforme de stockage de données unifiée apporte agilité et réduction des risques aux entreprises, grâce à une expérience simple et cohérente en tant que service, prenant en charge aussi bien les charges de travail traditionnelles que modernes, comme l’IA.

Le dilemme énergétique de l’IA

Ces dernières années, le coût de l’électricité a grimpé partout dans le monde, sans signe de ralentissement. Parallèlement, l’essor de l’IA génère des besoins énergétiques accrus pour les centres de données. En 2022, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) estimait que l’IA représentait près de 2 % de la demande énergétique mondiale, un chiffre qui pourrait doubler d’ici 2026.

En raison de la capacité énergétique limitée des centres de données, des déploiements inefficaces risquent de rendre les GPU inutilisables faute d’alimentation. C’est pourquoi des technologies d’infrastructure efficaces, comme le stockage flash, sont essentielles pour gérer la consommation d’énergie et l’espace. Avec une plateforme de stockage moderne et optimisée, il est possible de réduire considérablement la consommation énergétique et les émissions de carbone, tout en occupant beaucoup moins d’espace en rack par rapport aux offres traditionnelles. Cela permet d’allouer davantage de puissance aux GPU pour mener à bien les projets stratégiques des organisations modernes.

L’impact d’une plateforme de stockage

Une plateforme de stockage unifiée peut être un outil puissant pour relever les défis de complexité, de fiabilité, de coût et de risque. Le succès dans ce domaine repose sur plusieurs facteurs clés. La consolidation est assurée par une plateforme unique qui prend en charge tous les types de stockage de données, y compris le bloc, le fichier et l’objet, réduisant ainsi la complexité liée à la gestion de multiples systèmes disparates. Un environnement d’exploitation unique simplifie l’administration, réduit la courbe d’apprentissage pour les équipes informatiques et élimine les incompatibilités. Les opérations centralisées optimisent davantage les flux de travail en offrant une plateforme de gestion centralisée, facilitant ainsi la surveillance et réduisant la charge administrative.

La fiabilité est renforcée grâce à une garantie de zéro temps d’arrêt et une disponibilité de 99,9999 %, soutenue par une gestion proactive des SLA, offrant ainsi une tranquillité d’esprit aux organisations. Avec une assistance prédictive 24/7/365, les problèmes potentiels sont identifiés avant qu’ils n’affectent les opérations. De plus, la technologie 100 % flash assure un stockage fiable pour tous les cas d’usage, des charges de travail critiques aux archives à coût optimisé.

L’efficacité des coûts constitue un autre avantage majeur, car une plateforme de données moderne peut réduire la consommation d’énergie jusqu’à 85 % et nécessite jusqu’à 95 % d’espace en rack en moins, améliorant ainsi l’efficacité énergétique et maximisant la capacité disponible. Les abonnements de stockage flexibles permettent aux entreprises d’adapter leurs solutions en fonction de leurs besoins spécifiques tout en garantissant une gestion unifiée des politiques, appliquées instantanément sur l’ensemble des systèmes. En outre, l’extension des SLA contribue à réduire les risques en couvrant les coûts liés à la consommation d’énergie et à l’espace en rack, simplifiant ainsi la gestion globale et la planification budgétaire.

L’atténuation des risques est également un avantage clé, car une plateforme unifiée et orchestrée réduit les défis liés à la gestion de systèmes disparates et aux problèmes d’intégration potentiels. Les mises à niveau transparentes permettent aux organisations d’évoluer et d’innover sans se soucier des mises à niveau complexes ou de l’obsolescence de l’infrastructure. Les systèmes restent modernes grâce à des mises à jour continues sans interruption. Grâce à une évolutivité illimitée, les entreprises peuvent étendre leur capacité de stockage à la demande, évitant ainsi les contraintes traditionnelles et les écueils liés au provisionnement.

Pourquoi les plateformes sont-elles les éléments constitutifs du stockage en tant que service ?

Les plateformes de stockage sont les piliers du modèle de stockage en tant que service (STaaS), qui allie simplicité, flexibilité et efficacité. Ce modèle permet aux entreprises de provisionner, à la demande, la capacité et les performances dont elles ont besoin, que ce soit sur site, dans le cloud ou via une combinaison des deux, tout en payant selon une formule d’abonnement. Le STaaS offre une solution moderne et écoénergétique, capable de répondre aux exigences des entreprises sur le court comme le long terme, tout en réduisant la complexité et les risques liés au stockage de données. En plus d’alléger les coûts opérationnels, il élimine la nécessité des investissements en capital élevés associés aux infrastructures IT traditionnelles. Toutefois, toutes les offres STaaS ne sont pas équivalentes, et il est essentiel de garantir des niveaux de service solides, avec des mises à jour automatiques et des engagements de performance respectés, afin d’éviter des frais supplémentaires et d’assurer une véritable valeur ajoutée.

La plateforme de stockage dont les entreprises ont besoin aujourd’hui

Les entreprises évoluent pour répondre aux besoins modernes des clients, et les plateformes de stockage doivent s’adapter en conséquence. Une plateforme de stockage de données unifiée, avec une simplicité et une flexibilité inégalées, permet d’économiser du temps, de l’argent et de l’énergie. Qu’il s’agisse de l’IA ou de l’archivage, les clients peuvent bénéficier d’une expérience cloud avec une plateforme unique de stockage en tant que service, couvrant les environnements sur site, dans le cloud et hébergés. Enfin, une architecture qui permet des mises à jour non disruptives est essentielle pour s’assurer que la plateforme évolue en permanence avec les entreprises, garantissant ainsi une performance continue sans interruption planifiée.

