« La fermeture du cuivre rappelle le bug de l’an 2000 » : décryptage des enjeux de la migration vers la fibre avec Soline Olszanski (ielo)

Pour mieux comprendre ces enjeux, nous avons rencontré Soline Olszanski, Chief Sales & Marketing Officer de l’opérateur d’infrastructures Ielo. Elle revient pour ChannelBiz sur les défis de cette transition et la stratégie d’Ielo pour accompagner les acteurs du secteur.

Pourquoi parle-t-on autant de la migration vers la fibre actuellement ?

La disparition progressive du réseau cuivre est un fait établi, avec un calendrier officiel défini par l’Arcep. La fermeture technique nationale est prévue d’ici fin 2030, avec un arrêt progressif qui a déjà commencé depuis 2023 dans certaines zones tests. Pourtant, malgré ces échéances claires, de nombreuses entreprises tardent encore à s’adapter, ce qui pourrait entraîner des bascules précipitées et des décisions prises dans l’urgence.

Cette inertie rappelle ce qui s’était produit avec le bug de l’an 2000 : tout le monde savait que la bascule allait arriver, mais beaucoup ont attendu les dernières semaines pour s’adapter, provoquant des situations d’urgence. Aujourd’hui, on observe une situation similaire avec des acteurs qui n’ont pas encore pleinement mesuré l’ampleur des transformations nécessaires pour garantir une continuité de service sans interruption.

Qu’est-ce qui freine les entreprises dans la modernisation de leur infrastructure ?

Le principal frein est l’héritage des équipements existants, souvent anciens. De nombreux systèmes encore en fonctionnement ont été conçus à une époque où le cuivre était la norme. C’est le cas des ascenseurs, des barrières automatiques ou encore des systèmes industriels utilisant des protocoles spécifiques. Ces infrastructures sont souvent vieillissantes et incompatibles avec la fibre, ce qui complique la migration.

La transition n’est donc pas seulement un enjeu technique, elle est aussi opérationnelle. Pour certaines entreprises, cela signifie revoir l’ensemble de leur architecture réseau, remplacer du matériel et adapter leurs outils aux nouvelles normes de connectivité. Ce sont des investissements parfois lourds, mais nécessaires pour assurer la pérennité des services.

Comment se positionne Ielo sur le marché ?

Ielo est un opérateur d’infrastructure télécom fondé en 2016 par des experts du logiciel libre, et spécialisé dans la connectivité très haut débit. Notre particularité est que nous maîtrisons l’ensemble de notre réseau, de sa conception à son exploitation, sans dépendre d’acteurs tiers. Cela nous permet d’offrir une infrastructure optimisée et de garantir une qualité de service homogène sur tout le territoire.

Notre modèle repose exclusivement sur l’infrastructure : nous ne commercialisons pas directement nos services aux clients finaux, mais nous travaillons avec des opérateurs, des intégrateurs et des hébergeurs. Cette approche nous permet de nous concentrer sur l’optimisation du réseau et sur son développement.

Notre expansion en Bretagne illustre cette stratégie. Cette région était la dernière où nous n’étions pas encore présents. Avec les ouvertures à Saint-Brieuc, Morlaix, Lannion, Quimper, Lorient et Vannes, nous aurons une couverture complète et homogène en France. Cette implantation permet aux acteurs locaux d’accéder aux mêmes performances que dans les autres régions déjà couvertes.

Qu’est-ce qui fait votre spécificité ?

Notre force réside dans notre capacité à proposer des offres adaptées aux besoins des entreprises. L’offre FTTO Burst, lancée en 2023, illustre bien cette approche. Elle permet d’accéder à des débits symétriques garantis tout en bénéficiant d’une flexibilité accrue grâce à des capacités de burst pouvant atteindre 10 fois le débit de base. Nous avons ainsi introduit des offres comme le 20 Mb/s symétrique avec burst jusqu’à 200 Mb/s, ou encore le 50 Mb/s symétrique avec burst jusqu’à 500 Mb/s.

L’autre élément clé est l’optimisation de nos délais de livraison. En 2023, nous avons réduit ces délais de 12 semaines à 8 semaines, et dès 2025, notre objectif est de descendre à 4 semaines. Cette accélération est rendue possible grâce à la densification de notre réseau et à l’amélioration de nos processus industriels. La rapidité d’activation des services est un enjeu majeur pour les entreprises, et nous faisons en sorte d’y répondre efficacement.

Notre développement s’appuie sur une croissance soutenue, avec un chiffre d’affaires de plus de 45 millions d’euros en 2024. Pour accompagner cette dynamique, nous avons réalisé une levée de fonds de 208 millions d’euros en juin 2024, ce qui nous permet d’accélérer notre expansion et d’optimiser encore davantage notre infrastructure.

Quel sera l’objectif du prochain roadshow, que vous venez d’annoncer ?

Nous lançons le IELO CONNECT TOUR 2025 pour aller à la rencontre des opérateurs, et de nos partenaires. Chaque étape comprendra un temps d’échange sur la migration fibre et les solutions dédiées aux entreprises, suivi d’un moment convivial de networking. Ces rencontres visent à accompagner les partenaires dans la compréhension des enjeux de la fibre et à explorer ensemble comment accélérer son déploiement.

Les étapes de ce tour ne sont pas choisies au hasard : elles correspondent à des villes stratégiques dans le développement de notre infrastructure. De Marseille, l’une des premières agglomérations à accueillir notre réseau, à Rennes, où six nouvelles villes seront raccordées dès le premier semestre 2025, nous nous rendons au plus près des territoires où les besoins en connectivité sont les plus forts.

Le programme comprend cinq dates : Marseille, le 20 mars 2025 ; Lyon, le 10 avril 2025 ; Strasbourg, le 24 avril 2025 ; Paris, le 05 juin 2025 ; et Rennes, le 19 juin 2025. D’autres dates seront annoncées prochainement afin de continuer à soutenir nos partenaires sur l’ensemble du territoire.

Propos recueillis par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

