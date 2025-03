Agenda : Snom présente son tour de France, avec ses distributeurs

SNOM France, spécialiste de la téléphonie IP, annonce une série d’événements en région aux côtés de ses partenaires distributeurs ACTN, All Net France et Itancia.

Ce tour de France, qui débute en mars, vise à présenter les dernières solutions de SNOM, notamment celles adaptées aux besoins spécifiques de l’hôtellerie et du secteur de la santé. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise de proposer des offres de téléphonie adaptées à des usages professionnels ciblés, en complément de ses gammes traditionnelles.

Un focus sur les secteurs de l’hôtellerie et de la santé

Les sessions organisées dans plusieurs villes permettront aux visiteurs de découvrir plusieurs gammes de produits, dont :

La série HD, pensée pour les établissements hôteliers et les infrastructures médicales.

Le modèle SP800, conçu pour répondre aux exigences des centres d’appels.

La gamme DECT, adaptée aux environnements nécessitant une communication mobile fluide.

Une sélection de terminaux de bureau pour les entreprises recherchant des solutions plus classiques.

Avec cette tournée, SNOM France et ses partenaires souhaitent offrir aux partenaires, intégrateurs et revendeurs, une meilleure compréhension des usages spécifiques de leurs solutions et des opportunités de marché associées.

Un événement pour renforcer les liens avec l’écosystème IT

À travers ces rencontres, SNOM entend ainsi renforcer sa proximité avec les professionnels du secteur, comme l’expliquent Grégory Rogé et Noémia Domingues, représentants de SNOM France,:

« Nous sommes heureux de participer à ces initiatives uniques qui nous permettent avec nos partenaires de rencontrer nos clients et prospects en région afin d’échanger avec eux sur leurs besoins et leur présenter des offres adaptées à leurs attentes. SNOM France propose une gamme de produits uniques qui permettent des cas d’usages multiples allant d’une utilisation classique à des usages métiers très spécifiques comme dans les secteurs de l’hôtellerie, de la santé ou encore de la supply chain. »

Les intégrateurs et revendeurs intéressés par ces sessions peuvent s’inscrire aux différents événements organisés avec ACTN, AllNet France et Itancia pour découvrir en détail les solutions présentées.

