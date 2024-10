Téléphonie sur IP: Snom mise sur la sécurité et la connectivité pour séduire revendeurs et entreprises

Snom, spécialisée dans la communication sur IP, annonce l’élargissement de sa gamme D8xx, et dévoile ses deux nouveaux terminaux sans fil, le D812 et le D815W, ainsi qu’un module d’extension D8C.

Fort de ces nouveautés, le constructeur entends permettre aux revendeurs de répondre de manière toujours plus efficace aux besoins de leurs clients finaux en matière de communicaiton sur IP, avec des fonctionnalités et un rapport qualité-prix voulus attractifs.

Destinés à faciliter la gestion quotidienne des appels en entreprise, ces nouveaux appareils pourraient représenter une nouvelle opportunité pour les partenaires de distribution de Snom. Le modèle D812, par exemple, se distingue par son design épuré et sa technologie avancée. Doté de 4 touches contextuelles et de 8 touches programmables, il est conçu pour s’adapter facilement aux exigences des utilisateurs professionnels. Son utilisation intuitive et sa compatibilité avec des fonctionnalités telles que la configuration de groupes d’appels ou la numérotation rapide en font un outil efficace pour les entreprises qui migrent vers la téléphonie IP.

Un renforcement de la sécurité et de la connectivité

Quant au D815W, modèle phare de cette nouvelle série, il offre des caractéristiques plus poussées, telles qu’un écran couleur TFT de 5 pouces et la prise en charge de jusqu’à 12 identités SIP. Grâce à son boîtier antibactérien, ses deux ports Gigabit et son WLAN intégré, ce modèle combine design élégant et performance technique, offrant ainsi une solution adaptée à une large gamme de configurations de bureaux. Les partenaires de Snom pourront ainsi proposer une option polyvalente à leurs clients, tout en restant dans une gamme de prix compétitive.

Le constructeur met également en avant les normes de sécurité élevées qui caractérisent ses appareils, notamment grâce à la configuration à distance via auto-approvisionnement et SRAPS (Secure Redirection and Provisioning Service). Les nouveaux modèles, comme les autres terminaux de la série D8xx, sont également équipés de la technologie audio HD, répondant aux attentes des utilisateurs en termes de qualité de communication. Pour les partenaires de distribution, ces caractéristiques techniques renforcent l’attrait de la gamme D8xx dans un contexte où la sécurité et la qualité de la connectivité sont des priorités croissantes pour les entreprises.

Une offre élargie autour de la série D8xx pour la téléphonie IP

Par ailleurs, la gamme s’enrichit d’un module d’extension, le D8C, qui pourrait s’avérer particulièrement attractif pour les partenaires cherchant à proposer une solution flexible. Doté d’un écran couleur haute résolution et d’une interface utilisateur simplifiée, le D8C permet de connecter jusqu’à trois modules via un port USB. Cela offre aux utilisateurs la possibilité d’étendre les capacités de leur terminal avec un aperçu complet des activités d’appel et une personnalisation des options d’application.

Noémia Domingues, Channel Manager chez Snom France :

« Avec les nouveaux modèles D812 et D815W, nous élargissons la série D8xx avec des options intéressantes dans le segment des prix moyens : elles offrent en effet des performances suffisantes pour répondre pleinement aux besoins quotidiens dans la plupart des environnements de travail et constituent en même temps une solution économique pour les entreprises qui apprécient la fonctionnalité, le design et la qualité »

Le module, qui peut être connecté à tous les téléphones de la série D8xx, répond ainsi aux besoins des entreprises souhaitant optimiser la gestion de leurs communications sans alourdir leur infrastructure. « Le D8C est particulièrement attendu par beaucoup de nos clients », ajoute Noémia Domingues. « Je suis également très heureuse que ces trois nouveaux lancements ne soient que le début d’autres appareils que nous développons pour cette série ».

Crédit Photo : Noémia Domingues, Channel Manager chez Snom France

