Stratégie Telco : entretien avec Alexandre Nicaise, président d’Alphalink

La transformation des infrastructures télécoms s’accélère avec l’arrêt progressif du cuivre, la fin du RTC et la digitalisation des services. Ces évolutions obligent les opérateurs et les intégrateurs IT à repenser leur approche pour garantir la continuité des services aux entreprises.

Alexandre Nicaise, président et cofondateur du groupe Alphalink, revient sur ces mutations et explique comment son entreprise accompagne ses partenaires à travers ces transitions.

Quels sont les enjeux actuels de la convergence télécom et IT ?

La migration des infrastructures cuivre vers la fibre, qui doit être finalisée d’ici 2030, est une transformation majeure. Cette transition impose aux acteurs du secteur d’adapter leurs offres et leurs modèles économiques pour assurer une continuité de service aux entreprises. En parallèle, l’arrêt du réseau Voie TDM Orange (RTC) entraîne une migration progressive des liaisons vers d’autres technologies, ce qui implique des ajustements techniques et contractuels pour les opérateurs et leurs partenaires.

L’autre grand enjeu est la digitalisation des offres et des parcours clients. De plus en plus, les partenaires recherchent des plateformes unifiées qui leur permettent de gérer l’ensemble des services télécoms à partir d’un guichet unique. Pour répondre à ces besoins, de nombreux intégrateurs et opérateurs de proximité investissent dans des outils digitaux et automatisent leurs processus pour gagner en agilité. Cette évolution est essentielle pour rester compétitif et répondre aux attentes des entreprises en matière de flexibilité et de simplicité d’administration.

Comment se positionne Alphalink sur ce marché ?

Nous sommes opérateur d’infrastructures, nos solutions couvrent la téléphonie fixe et mobile, avec des offres SIP Trunk compatibles avec les principales solutions du marché, ainsi que des services de communications unifiées. Nous offrons également des accès data multi-opérateurs et multi-technologies, sur l’ensemble du territoire national : notre réseau fibre est propriétaire, il est déployé dans plus de 31 villes françaises.

« En matière d’hébergement, notre Telco Center basé à Courbevoie offre un espace sécurisé et certifié ISO 27001. »

Ces dernières années, nous avons enrichi notre gamme avec des solutions de cybersécurité, notamment notre offre Cyber 360, qui inclut des services de firewall managés, la protection des endpoints et un Security Operations Center (SOC) dédié. Cette diversification vise à répondre aux enjeux croissants de sécurité auxquels sont confrontées les entreprises.

Concrètement, qu’apportent ces nouvelles solutions ?

Pendant longtemps, les solutions de sécurité étaient essentiellement basées sur des firewalls managés en local, ce qui posait des problèmes de maintenance et de gestion des menaces. Aujourd’hui, nous avons intégré une solution de firewall en cœur de réseau, administrée et surveillée par Alphalink, qui permet aux entreprises de renforcer leur protection sans alourdir leur gestion interne. Cette offre est complétée par une sécurisation des endpoints et un SOC dédié, qui assure un suivi en continu des menaces et une réactivité accrue face aux cyberattaques.

Nous avons également développé des offres complémentaires pour répondre aux attentes des partenaires sur des segments clés comme la collaboration et la mobilité. Notre partenariat avec Cisco autour de Webex permet d’enrichir notre portefeuille avec des solutions de communication et de visioconférence adaptées aux nouveaux modes de travail. Par ailleurs, nos nouvelles offres mobiles offrent une flexibilité inédite en permettant aux partenaires de gérer eux-mêmes leur marge et leur modèle économique, plutôt que de dépendre des contraintes imposées par les opérateurs traditionnels.

Comment s’organise votre réseau de partenaires en France ?

Notre modèle repose exclusivement sur une distribution indirecte. Nous travaillons avec un réseau de 400 partenaires actifs, composés d’intégrateurs IT, d’opérateurs de proximité et de spécialistes en hébergement et infogérance. Notre approche consiste à leur fournir des solutions télécoms et cybersécurité qu’ils peuvent réintégrer dans leurs propres offres, avec une maîtrise totale sur les aspects marketing, techniques et financiers.

« Pour faciliter la montée en compétence de nos partenaires et leur permettre d’expérimenter nos solutions, nous avons ouvert un showroom à Pornic. »

Ce lieu est atypique et convivial, il nous permet d’organiser des sessions dédiées, où les partenaires peuvent tester nos services, poser leurs questions et se projeter plus concrètement dans l’intégration de nos offres. L’objectif est de leur offrir un cadre d’échange privilégié pour qu’ils puissent mieux appréhender les solutions que nous mettons à leur disposition.

Quelles seront vos axes de développement, en 2025 ?

L’un des projets majeurs pour 2025 est le déploiement de Vision, notre nouvelle plateforme de gestion télécoms. Vision remplace notre ancienne solution Viz, qui commençait à montrer ses limites en termes d’interface et de fonctionnalités. Nous avons entièrement repensé son architecture pour proposer une plateforme moderne et évolutive, qui repose sur un modèle proche du SD-WAN hybride.

« Avec Vision, nous apportons à nos partenaires un outil permettant de piloter en temps réel la production, le routage et la qualité de service de leurs liens. »

L’objectif est d’offrir une interface unifiée, centralisée et scalable, capable de s’adapter aux besoins des opérateurs et MSP. Cette nouvelle solution a déjà été testée en avant-première par certains partenaires et les premiers retours sont très positifs. Ils apprécient particulièrement la modernisation de l’interface, la simplicité d’accès aux informations et la possibilité d’administrer leurs services de manière plus fluide.

Propos recueillis par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

