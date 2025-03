Cyber 360 : Alphalink renforce son offre de cybersécurité pour le Channel IT

Face à la montée des cybermenaces, les entreprises cherchent des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs ressources. Pour répondre à cette demande, Alphalink, opérateur en infrastructures et services télécoms, annonce le lancement de Cyber 360, une gamme de cybersécurité pensée pour le Channel IT.

Cette offre, conçue pour les revendeurs, intégrateurs et MSP, s’adresse en priorité aux TPE et PME souhaitant renforcer la protection de leurs systèmes informatiques.

Une offre cybersécurité flexible et clé en main

Alphalink mise sur une approche accessible et sans engagement, permettant aux entreprises d’accéder à des solutions avancées de cybersécurité sans frais d’entrée. L’opérateur s’appuie sur des alliances stratégiques avec Palo Alto Networks et Trend Micro, deux acteurs reconnus du secteur, pour proposer une gamme de solutions combinant protection des réseaux et des endpoints.

Selon Alexandre Nicaise, Président d’Alphalink, « Proposer à nos partenaires des solutions de nouvelle génération leur permettant de répondre aux attentes opérationnelles de leurs clients est un axe central. Le sujet de la cybersécurité est une attente forte des PME et TPE qui cherchent des réponses concrètes et adaptées à leur organisation. Nous offrons au Channel IT la possibilité d’enrichir leurs offres de services en proposant des outils à forte valeur ajoutée qui permettent de sécuriser efficacement le SI de l’ensemble des entreprises. »

Quatre solutions pour sécuriser les infrastructures IT

L’offre Cyber 360 s’articule autour de quatre services complémentaires, conçus pour répondre aux besoins de sécurité des TPE et PME.

Scan de vulnérabilité

Cette solution analyse en profondeur les réseaux et systèmes informatiques pour identifier les failles potentielles. À l’issue de l’évaluation, un rapport détaillé fournit une cartographie des menaces, leur niveau de criticité et des recommandations pour y remédier. XDR – Protection des endpoints

L’Extended Detection and Response (XDR) couvre un large périmètre, incluant les postes fixes, mobiles, emails et applications SaaS. Son objectif est de détecter et bloquer les cyberattaques avancées tout en offrant une visibilité complète sur l’ensemble de l’environnement IT. Firewall NextGEN

Déployé au cœur du réseau Alphalink, ce pare-feu de nouvelle génération assure une surveillance en temps réel des flux entrants et sortants. Il protège contre les intrusions, malwares, attaques DDoS et menaces sophistiquées, garantissant une sécurité renforcée des infrastructures réseau. Security Operations Center (SOC)

Le SOC souverain assure une protection continue grâce à une équipe dédiée et des technologies avancées de détection des cybermenaces. En analysant les données en temps réel, il identifie les comportements anormaux et réagit immédiatement aux incidents de sécurité.

Avec Cyber 360, Alphalink ambitionne d’accompagner les revendeurs, intégrateurs et MSP dans l’évolution de leurs offres de services. Dans un marché où seules 1 % des PME estiment avoir un niveau de cybersécurité suffisant, cette offre représente un levier stratégique pour aider les entreprises à se protéger efficacement contre les menaces numériques.

