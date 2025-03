Téléphonie cloud et intégrations SaaS : Ringover muscle son offre face aux géants de l’UCaaS

L’UCaaS et la téléphonie cloud ne se limitent plus à la gestion des appels. Face à la standardisation des offres, la différenciation passe désormais par l’intégration omnicanale, l’IA et la capacité à s’interfacer avec les outils métiers.

Dans un marché dominé par des acteurs internationaux, Ringover, acteur français du secteur, a rapidement su tirer son épingle du jeu grâce à une approche technologique centrée sur le WebRTC et une intégration avancée avec les outils SaaS. Ludovic Rateau, CEO et cofondateur de l’entreprise, revient sur la manière dont Ringover continue d’ajuster son positionnement face aux enjeux du marché.

Comment évolue le marché des communications unifiées et des télécoms ?

Ludovic Rateau : Longtemps centrées sur la téléphonie cloud, les solutions UCaaS se développent aujourd’hui autour d’un usage omnicanal. Les entreprises ne se contentent plus d’un standard téléphonique virtuel, elles veulent intégrer la voix avec d’autres canaux comme WhatsApp, Messenger, Instagram ou encore les SMS. Cette évolution est particulièrement marquée dans les secteurs où l’interaction client est clé, comme le e-commerce ou le service client.

L’intelligence artificielle est aussi un facteur déterminant. L’analyse des conversations, la retranscription automatique et l’automatisation de certaines tâches via l’IA transforment les usages, en apportant des outils concrets pour améliorer l’efficacité des équipes commerciales et support. Enfin, la dimension intégration avec les logiciels métiers devient essentielle. Les entreprises veulent que leur téléphonie fonctionne nativement avec leurs CRM ou plateformes de support client, pour éviter de jongler entre plusieurs outils et maximiser la productivité.

Quelles sont les solutions développées par Ringover pour répondre à ces évolutions ?

Ringover est né en 2018 au sein de BJT Partners, un opérateur télécom historique. À l’origine, nous avons conçu une solution de téléphonie cloud en nous appuyant sur WebRTC, une technologie permettant d’assurer des communications sécurisées et performantes directement via un navigateur, sans infrastructure lourde pour les entreprises.

Au départ, notre approche était 100 % technologique, mais nous avons rapidement structuré une équipe commerciale pour accompagner la montée en puissance du produit. Rapidement, nous avons élargi notre offre bien au-delà de la simple téléphonie cloud pour répondre aux nouveaux usages des entreprises.

« Aujourd’hui, nos utilisateurs peuvent gérer leurs communications voix, SMS et messageries instantanées depuis un seul outil, ce qui optimise la gestion des interactions clients. »

Nous avons également renforcé l’intégration avec les outils SaaS, un enjeu majeur pour nos utilisateurs : nos solutions sont compatibles avec HubSpot, Zendesk, Zoho ou Front. Nous avons également développé Empower, une solution d’IA conversationnelle qui analyse et transcrit les échanges téléphoniques. Elle permet aux entreprises d’identifier des axes d’amélioration et d’optimiser leur suivi commercial et support. Enfin, nous avons lancé une offre mobile, avec des cartes SIM intégrées aux CRM, pour unifier la gestion des communications fixes et mobiles.

Comment avez-vous fait évoluer votre stratégie de distribution ?

Nous avons d’abord travaillé en direct avec nos clients et via des intégrateurs télécoms. Mais pour accompagner notre croissance, nous avons structuré un réseau de partenaires. Aujourd’hui, nous avons deux types de partenaires : des « Lead Partners », qui nous transmettent des opportunités sans gérer la vente, et des « Business Partners », qui prennent en charge tout le cycle commercial.

Nous ne voulons pas multiplier les intermédiaires : nous travaillons avec quelques distributeurs, notamment Also. L’objectif n’est pas de recruter un maximum de partenaires, mais plutôt de garantir un accompagnement efficace et de favoriser la montée en compétences de ceux qui nous rejoignent.

Quelles sont vos ambitions pour 2025 ?

Nous avons un objectif de croissance de 30 %, avec une accélération forte sur nos marchés clés en Europe et aux États-Unis. Cette expansion internationale est stratégique. Si la France représente encore 60 % de notre activité, nous avons renforcé notre présence en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, en adaptant notre approche aux spécificités locales.

D’un point de vue technologique, nous poursuivons également nos investissements en R&D, notamment sur l’intelligence artificielle et l’analyse des interactions clients. L’objectif est d’aller plus loin dans l’automatisation et l’optimisation des workflows pour les équipes commerciales et support. Nous travaillons aussi sur une intégration renforcée avec les éditeurs SaaS et CRM, afin d’offrir une expérience toujours plus fluide aux entreprises.

Enfin, nous voulons continuer à structurer notre réseau de partenaires, en privilégiant la qualité sur la quantité. Notre ambition est de renforcer notre collaboration avec les intégrateurs IT et les éditeurs SaaS, qui sont des relais stratégiques pour diffuser notre offre et accompagner nos clients dans l’optimisation de leurs communications.

Propos recueillis par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

