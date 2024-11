Nomination de Ludovic Rateau : Ringover accélère son développement international et vise 100M de revenus récurrents

Ringover, qui propose une solution de communication SaaS tout-en-un pour les entreprises, annonce la nomination de Ludovic Rateau en tant que CEO. Co-fondateur et CTO de l’entreprise, il succède à la tête de la société depuis septembre, apportant une orientation renforcée vers le produit et une ambition de croissance maîtrisée.

Ludovic Rateau nouveau CEO de Ringover

« Nous avons toujours réussi à maîtriser notre forte croissance, année après année. Étant le créateur de Ringover, j’ai eu le plaisir de diriger plusieurs années la Tech, et aujourd’hui, je suis honoré de me voir confier la direction générale de l’entreprise, devenue un incontournable du SaaS et de la relation client, avec pour objectif d’atteindre les 100M d’ARR en 2027, et la profitabilité dès 2025 », déclare Ludovic Rateau.

Sous sa direction, Ringover se fixe comme objectif d’atteindre le statut de « centaure » d’ici 2027, c’est-à-dire générer 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels. La nomination de Ludovic Rateau témoigne de la volonté de Ringover de renforcer son expertise technique et de stimuler l’innovation produit. « Sa compréhension approfondie des technologies et son expérience stratégique garantiront une direction dynamique et orientée vers l’avenir, tout en préservant la culture d’innovation qui a fait le succès de l’entreprise », déclare Caroline Lebel, Directrice d’Investissement, Pôle Investissement Large Venture de Bpifrance.

Investissements et stratégie de croissance maîtrisée

Ringover, qui a levé 20 millions d’euros en 2023 auprès de Bpifrance Large Ventures et Orange Ventures, poursuit son expansion internationale après des implantations en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Sa croissance repose sur une stratégie d’innovation constante et une volonté de rester compétitif dans le secteur très concurrentiel des communications B2B multicanales.

« Nous sommes ravis de soutenir une entreprise française qui illustre parfaitement l’esprit d’innovation et de croissance maîtrisée ». Caroline Lebel, BPI France

Les investissements de Ringover visent également à soutenir une stratégie multi-produit, à l’instar d’Empower, un outil conversationnel IA, et de Cadence, un outil de prospection automatisée. « La performance technologique est essentielle dans un monde en constante évolution. Nous croyons fermement que les entreprises capables d’allier innovation et efficacité sont celles qui transformeront notre paysage numérique. C’est pourquoi nous sommes fiers de soutenir Ringover et nous nous réjouissons de l’arrivée de Ludovic à la tête de l’entreprise », précise Clément Combal, Managing Partner chez Orange Ventures.

Une approche centrée sur l’innovation produit

Depuis son lancement en 2018, Ringover a su conquérir plus de 14 000 entreprises grâce à ses solutions de communication intégrées et à ses capacités de supervision et de productivité. Un tiers des équipes de l’éditeur est dédié au produit, notamment à la R&D, à l’innovation et à la recherche en intelligence artificielle.

« Je partage avec les autres co-fondateurs de Ringover cette passion pour la création de logiciels ». Ludovic Rateau

Ludovic Rateau, ingénieur de formation, entend conserver cet ADN de créateurs de logiciels, comme il le souligne : « Je partage avec les autres co-fondateurs de Ringover cette passion pour la création de logiciels. L’ADN qui nous caractérise est celui de créateurs à la fois passionnés par la Tech et très pragmatiques, guidés par la volonté de donner à nos clients les moyens de réussir en exploitant pleinement le potentiel de leurs conversations. Cet objectif reste notre priorité au quotidien et la pierre angulaire de notre croissance. »

Avec une croissance solide de 40 % en 2023, Ringover, l’un des rares acteurs européens à développer ses propres infrastructures souveraines, reste résolument axé sur l’efficience et la rentabilité tout en poursuivant son développement à l’international.

