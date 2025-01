Télécoms : ielo poursuit son expansion avec une croissance de 28 % et une levée de 208 M€ »

L’entreprise enregistre une progression annuelle moyenne de 28 % sur cinq ans, confirmant ainsi la demande croissante pour des solutions de fibre optique de haute qualité. Cette trajectoire s’accompagne d’une levée de fonds bancaire de 208 millions d’euros, visant à poursuivre l’expansion de son réseau sur les cinq prochaines années.

Développement des offres FTTO et réduction des délais de livraison

Fondé en 2016 à la suite de la fusion entre ielo et Liazo, l’opérateur s’est rapidement imposé comme un acteur clé des infrastructures télécoms en France. Après l’ouverture de son capital à DIF Capital Partners en 2020, l’entreprise a intensifié son développement. En 2024, ielo dispose d’un réseau de fibre métropolitain étendu sur 17 000 km, ainsi qu’un réseau longue distance atteignant 11 000 km.

Le segment FTTO (Fiber to the Office) a constitué un moteur essentiel de la croissance d’ielo en 2024. L’opérateur a élargi son offre avec le lancement du FTTO Burst, permettant un débit garanti avec possibilité de dépassement selon les besoins des entreprises. Ce positionnement vise à répondre aux exigences des professionnels souhaitant une connectivité fiable, tout en optimisant leur budget télécom. Dans le cadre de l’industrialisation de ses services, ielo a également réduit ses délais de livraison. Depuis septembre 2024, ces délais sont passés de 12 à 8 semaines, améliorant ainsi l’accès aux infrastructures THD pour les entreprises et les collectivités.

L’opérateur a également mené plusieurs grands projets d’infrastructure en 2024, notamment la mise en place de nouvelles routes optiques pour renforcer l’interconnexion des territoires. Parmi les réalisations majeures figurent le déploiement du réseau Paris – Metz – Luxembourg pour LuxNetwork et l’interconnexion des campus franciliens d’Equinix. Ces investissements témoignent de la capacité d’ielo à fournir des infrastructures sécurisées et à forte capacité pour les opérateurs télécoms et entreprises du marché.

Une croissance portée par l’expansion du réseau

Grâce à la levée de fonds de 208 millions d’euros, ielo prévoit d’accélérer son développement en 2025 en ouvrant de nouvelles villes et en étendant encore son réseau. Cet investissement s’inscrit dans une volonté de répondre aux besoins croissants de numérisation des entreprises et des collectivités. Arthur Fernandez, CEO de ielo, détaille sa stratégie :

« En 2024, ielo a démontré sa capacité à conjuguer croissance maîtrisée et innovation, tout en répondant aux besoins de ses partenaires. Nous restons engagés à fournir des infrastructures de qualité, adaptées aux enjeux numériques de demain. En 2025, nous continuerons à étendre notre réseau et à investir dans des solutions toujours plus performantes, accessibles à tous les acteurs du marché. »

Avec une présence dans plus de 3 300 communes et un effectif de 300 salariés, ielo entend poursuivre son engagement en faveur d’une connectivité performante et accessible, tout en soutenant les projets de transformation numérique des entreprises et des collectivités.

