« Intégrer cyber, Cloud et réseaux dans une offre unifiée » : la convergence IT et Télécoms vue par Cyrille Richard, DG d’Unyc,

En pleine expansion sur le marché des télécoms et de l’IT, Unyc s’appuie sur un réseau de plus de 1 300 partenaires. L’entreprise fondée en 2004 mise plus que jamais sur l’innovation, la digitalisation et un accompagnement de proximité pour se démarquer. Entretien avec Cyrille Richard, son directeur général.

Le marché des Télécoms et de l’IT continue sa mutation, dictée par les attentes des PME et les avancées technologiques. Selon Cyrille Richard, directeur général d’Unyc, l’un des principaux constats est l’abandon progressif de la proximité par les grands opérateurs :

Une situation qui ouvre naturellement la voie à des acteurs locaux capables de proposer un accompagnement plus personnalisé aux PME. Autre phénomène marquant, la convergence s’accélère entre IT et télécoms, désormais indissociables dans l’offre proposée aux entreprises. « On ne peut plus faire de cybersécurité si on ne traite pas le réseau du client ou le poste de travail », confirme Cyrille Richard. Pour lui, les solutions proposées doivent plus que jamais répondre à des enjeux multiples : sécurité, connectivité, et gestion des données Cloud.

Sécurité, connectivité et Cloud : les attentes des partenaires évoluent

Les attentes des partenaires évoluent dans ce sens. Leur besoin d’autonomie dans la gestion des services et des clients est devenu prioritaire. « Plus nos partenaires se développent, plus le besoin de collaboration devient important, constate Cyrille Richard. Ils veulent être de plus en plus autonomes dans la façon dont ils configurent, administrent les services, traitent des incidents. »

L’enjeu économique reste également central. Les revendeurs et intégrateurs recherchent des offres à la fois complètes et capables de leur garantir une véritable rentabilité. Un impératif que résume parfaitement Cyrille Richard : « Nos partenaires attendent de nous que nous les aidions à gagner des affaires. Cela passe par un catalogue d’offres le plus complet possible, qui leur laisse de l’espace économique. »

Atlas, pierre angulaire de la digitalisation d’Unyc

C’est sur ce constat qu’Unyc structure aujourd’hui son développement : « Notre premier pilier est

de continuer à recruter des partenaires, et de les onboarder dans les meilleures conditions, explique Cyrille Richard. Ensuite, il s’agit de mettre à leur disposition le catalogue le plus compétitif et diversifié possible. Enfin, nous nous attachons à continuer d’automatiser l’ensemble de nos processus. »

« Le marché évolue vers une convergence IT-télécom. Pour répondre aux besoins des PME, il est crucial d’intégrer cybersécurité, Cloud et réseaux dans une offre unifiée. »

La plateforme de services de l’entreprise, Atlas, incarne parfaitement la démarche de digitalisation des interactions prônée par Cyrille Richard : « Atlas permet à un partenaire d’activer des services directement sur nos infrastructures, que ce soit de louer des ressources informatiques àl’usage, de commander des liens chez un opérateur ou d’activer des licences de téléphonie. »

80 % de l’activité indirecte d’Unyc est réalisée en marque blanche

Le spécialiste des télécoms et du Cloud a également retravaillé son approche en matière de sécurité réseau, avec une nouvelle offre de « Firewall as a Service », et de nouvelles solutions IaaS, à travers sa plateforme Make IT, qui offre la possibilité à ses partenaires de louer des ressources de data centers, « avec toujours une vision transparente et prédictive de leur facturation », précise Cyrille Richard. Le tout renforcé par l’implémentation d’un nouvel outil de ticketing, basé sur ServiceNow, en attendant les prochaines innovations attendues en 2025.

