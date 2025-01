Gouvernance des données et cybersécurité : Entretien avec Hannah King de Netwrix

La sécurisation des données, la conformité aux nouvelles réglementations et la gestion efficace des accès seront sur toutes les lèvres en 2025. Des enjeux complexes qui appellent des solutions robustes et adaptées à des contextes variés, des PME aux grandes organisations.

Pour explorer ces thématiques, nous avons échangé avec Hannah King, Channel Manager de Netwrix pour la France, le Benelux et l’Iberia. Forte d’une expérience significative dans le channel IT, acquise notamment chez NeoVAD, Hannah a rejoint Netwrix en 2021. Depuis, elle a vu le portefeuille de l’entreprise s’étoffer année après année, passant de 2 à 18 solutions grâce à des acquisitions stratégiques comme UserCube et Pingcastle.

Quels seront les enjeux IT clés des grands comptes en 2025 ?

Hannah King : Le principal enjeu du marché est la gestion des données et la conformité aux réglementations. Avec des normes telles que le RGPD, la directive NIS2 ou encore DORA, les entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, doivent être capables de gérer leurs données tout en respectant des exigences strictes. Cela inclut des processus complexes, comme la classification des données sensibles, l’audit des accès, et la surveillance continue des activités utilisateurs.

Un autre point crucial est la gestion des accès privilégiés et des identités. Avec la complexité croissante des infrastructures IT et l’augmentation des cyberattaques ciblant les comptes privilégiés, les entreprises doivent mettre en place des systèmes robustes de contrôle d’accès basés sur des outils tels que le PAM (Privileged Access Management) et l’authentification multifactorielle (MFA). Enfin, la transformation vers des modèles SaaS et l’adoption des services managés par les MSP soulignent l’importance d’outils agiles et facilement intégrables pour les opérations quotidiennes.

Comment se positionne Netwrix pour y répondre ?

Hannah King : Notre portefeuille s’est considérablement enrichi ces dernières années. Nous offrons aujourd’hui des solutions complètes couvrant plusieurs aspects stratégiques :

La gouvernance des données : Nos outils permettent de classifier automatiquement les données sensibles, de détecter les fichiers exposés ou non conformes et de surveiller les activités à risque. Par exemple, notre fonctionnalité de Data Discovery utilise des moteurs d’IA pour analyser les systèmes de fichiers et identifier les failles potentielles.

: Nos outils permettent de classifier automatiquement les données sensibles, de détecter les fichiers exposés ou non conformes et de surveiller les activités à risque. Par exemple, notre fonctionnalité de Data Discovery utilise des moteurs d’IA pour analyser les systèmes de fichiers et identifier les failles potentielles. La gestion des identités et des accès (IGA) : Grâce à UserCube, nous accompagnons les entreprises dans l’automatisation des cycles de vie des identités, y compris les processus d’onboarding et de offboarding des employés, avec des tableaux de bord personnalisables pour assurer une conformité continue.

: Grâce à UserCube, nous accompagnons les entreprises dans l’automatisation des cycles de vie des identités, y compris les processus d’onboarding et de offboarding des employés, avec des tableaux de bord personnalisables pour assurer une conformité continue. La conformité : Nos solutions aident les entreprises à répondre aux exigences des réglementations européennes et internationales en générant des rapports préconfigurés adaptés aux audits RGPD, ISO 27001 ou encore PCI-DSS.

: Nos solutions aident les entreprises à répondre aux exigences des réglementations européennes et internationales en générant des rapports préconfigurés adaptés aux audits RGPD, ISO 27001 ou encore PCI-DSS. La cybersécurité : Nos outils comme le PAM permettent de surveiller et contrôler les accès privilégiés en temps réel, tandis que nos solutions DLP (Data Loss Prevention) utilisent des algorithmes de détection pour prévenir les fuites de données critiques. Nous proposons également des systèmes de réponse aux incidents pour remédier rapidement aux menaces.

Ce qui fait notre force, c’est notre capacité à proposer une offre « de bout en bout » qui s’intègre facilement dans l’écosystème IT existant des clients, qu’ils soient PME ou grandes organisations.

Quelle est la stratégie de distribution de Netwrix sur le marché français ?

Hannah King : Notre stratégie de distribution repose sur un partenariat exclusif avec NeoVAD, établi en 2024. Ce choix stratégique nous permet de concentrer nos efforts et de renforcer notre proximité avec les partenaires. NeoVAD joue un rôle clé dans la diffusion de nos solutions, en nous aidant à élargir notre présence auprès des revendeurs, intégrateurs et MSP.

Nous avons développé un réseau de 70 partenaires actifs, avec un accent particulier sur 5 ou 6 partenaires stratégiques qui bénéficient d’un accompagnement renforcé. Ce modèle de distribution nous permet d’offrir un soutien technique et commercial sur mesure. Par exemple, notre portail partenaire propose des ressources comme des modules de formation en ligne, des outils de vente, et des cas pratiques pour optimiser la mise en œuvre de nos solutions chez leurs clients finaux.

De plus, nous collaborons étroitement avec Neovad pour organiser des événements régionaux et des workshops techniques. Cela nous permet de renforcer la montée en compétences des partenaires tout en répondant à des besoins spécifiques du marché local. Ce modèle de distribution exclusif est un élément central de notre stratégie pour gagner en visibilité et en impact sur le marché français.

Qu’est-ce qui fait la spécificité de Netwrix, sur un marché aussi concurrentiel ?

Hannah King : Netwrix s’attache à répondre aux besoins spécifiques des entreprises françaises en proposant une gamme de solutions diversifiées et adaptées. Nous mettons un point d’honneur à offrir un accompagnement personnalisé, notamment via des plans de formation avancés et un support technique renforcé. Nos partenaires peuvent accéder à des démonstrations en direct et à des environnements de test pour explorer pleinement les fonctionnalités de nos outils.

Un autre élément différenciant est notre capacité à anticiper les évolutions technologiques. Par exemple, nous avons intégré des fonctions avancées de surveillance continue et de gestion automatisée des incidents dans nos solutions de gouvernance des données et de cybersécurité. Ces fonctionnalités répondent directement aux besoins des entreprises qui souhaitent renforcer leur posture de sécurité tout en optimisant leurs processus.

Enfin, notre approche centrée sur les MSP est essentielle : nous développons des outils multi-tenant qui permettent aux fournisseurs de services managés de superviser et de protéger efficacement plusieurs clients à la fois. Cette orientation stratégique s’accompagne d’une collaboration étroite avec nos partenaires pour co-construire des offres sur mesure, adaptées aux défis spécifiques de leurs secteurs respectifs, qu’il s’agisse du secteur public, de la santé ou encore des télécommunications.

Quelles sont vos ambitions et perspectives pour 2025 ?

L’année 2025 s’annonce stratégique pour Netwrix. Avec l’arrivée de Grady Summers en tant que CEO en octobre 2024, nous bénéficions d’une expertise produit renforcée qui va orienter notre développement. Nous prévoyons d’accélérer sur le segment des MSP en leur proposant des outils toujours plus performants et adaptés à leurs modèles, notamment via des services centralisés de gestion des accès et des données.

Nous allons aussi renforcer notre présence sur le terrain avec une participation accrue à des salons professionnels comme InCyber, IT Meetings ou les Identity Days. Ces événements sont essentiels pour présenter nos solutions directement aux décideurs IT et cyber. De plus, nous continuerons d’investir dans la formation de nos partenaires via des workshops techniques et des certifications spécifiques, afin qu’ils puissent répondre aux besoins croissants de leurs clients finaux.

En France, notre ambition est claire : consolider notre réseau, soutenir nos partenaires stratégiques et continuer d’être un acteur de confiance dans la gouvernance des données et la gestion des accès.

Propos recueillis par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

