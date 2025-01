IT Partners 2025 : MCL entend accélèrer sur la connectique et l’innovation durable

À l’occasion du salon IT Partners, les 5 et 6 février 2025 à Paris La Défense Arena, MCL dévoilera ses innovations technologiques et sa stratégie d’expansion. L’entreprise française, spécialisée dans les solutions d’infrastructure réseau et connectique, ambitionne d’étendre son réseau de revendeurs et d’accompagner les professionnels dans la modernisation de leurs infrastructures IT.

Avec 40 ans d’expérience, MCL revendique une approche distinctive en maîtrisant toutes les étapes de la chaîne de valeur : conception, fabrication sur mesure, installation, maintenance et support technique. Cette expertise leur permet de répondre aux besoins spécifiques de secteurs critiques comme la santé, l’éducation, le transport ou le retail.

Une maîtrise complète de la chaîne de valeur

L’entreprise se distingue par son adaptabilité aux environnements complexes, notamment dans les hôpitaux, où la discrétion est essentielle, ou encore dans les aéroports et l’industrie, où la convergence des technologies IP est un enjeu majeur. En plus de ses solutions techniques, MCL met l’accent sur son engagement en matière de développement durable. L’entreprise a récemment élargi sa gamme de produits écoresponsables, incluant des claviers et souris en bioplastique composés à 30 % de paille de blé, afin de limiter l’utilisation de matériaux à base d’hydrocarbures.

Essan Panjeh, président de MCL :

« Notre objectif est de fournir à nos partenaires des solutions fiables, sur mesure et adaptées aux besoins croissants des entreprises modernes. La certification MASE, que nous avons obtenue, reflète notre engagement envers la sécurité, la santé et l’environnement. »

Parmi les innovations présentées cette année, MCL mettra en avant l’intégration de l’intelligence artificielle dans des systèmes de vidéosurveillance existants. Grâce à des enregistreurs équipés de cartes graphiques Nvidia, cette technologie permet d’ajouter des fonctionnalités avancées comme la détection de franchissements de ligne ou le comptage d’objets, tout en valorisant les infrastructures déjà en place.

Contrairement aux solutions cloud, cette approche on-premise offre des avantages significatifs en matière de sécurité des données, d’efficacité énergétique et de coût, répondant aux impératifs économiques et écologiques des entreprises. En complément, MCL présentera également ses gammes de connectique et d’alimentation, des stations d’accueil Type-C pour les utilisateurs modernes, ainsi que des câbles et torons fabriqués sur mesure dans ses ateliers pour des configurations spécifiques.

Recrutement et accompagnement des partenaires IT

Ces solutions illustrent la capacité de MCL à répondre aux attentes des intégrateurs et revendeurs cherchant à déployer des infrastructures modernes tout en optimisant leurs budgets.

MCL profitera également du salon pour lancer un programme de recrutement de nouveaux partenaires, avec un objectif ambitieux : augmenter son réseau de 20 % et transformer une partie des revendeurs actuels en partenaires « Premium ». Ces derniers bénéficieront d’avantages exclusifs :

Formations sur mesure.

Accès prioritaire aux nouvelles solutions.

Conditions commerciales avantageuses, incluant des remises adaptées.

« Nous souhaitons construire des relations solides et durables avec nos partenaires. Pour cela, nous mettons à leur disposition un accompagnement complet, des kits d’aide à la vente, et une équipe dédiée de 15 collaborateurs prête à répondre à leurs besoins techniques et commerciaux », précise Essan Panjeh. L’entreprise travaille en étroite collaboration avec des grossistes comme Tech Data, Also et Ingram, pour répondre aux attentes des revendeurs, intégrateurs et ESN souhaitant migrer vers des infrastructures modernes et évolutives.

Rendez-vous au stand F016 d’IT Partners

MCL donne rendez-vous aux professionnels sur son stand lors d’IT Partners 2025 pour découvrir ses innovations, échanger avec son équipe et explorer les opportunités offertes par son programme partenaire. Une occasion unique pour les intégrateurs et revendeurs d’enrichir leurs expertises et de découvrir des solutions adaptées aux exigences du marché.

