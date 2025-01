[Distribution] Gestion de crise cyber : Hermitage Solutions référence PanicSafe

Face à la hausse des cyberattaques ciblant les PME, Hermitage Solutions et Dream On Technology annoncent un partenariat stratégique autour de PanicSafe, une solution SaaS innovante spécialisée dans la gestion des crises cyber.

Cette collaboration vise à proposer aux revendeurs et intégrateurs des outils performants pour préparer, gérer et tirer des enseignements des crises, en réponse aux besoins croissants des entreprises françaises.

PanicSafe : une solution modulaire pour la gestion des crises cyber

Développée par Dream On Technology, PanicSafe repose sur l’intelligence artificielle SARA (Strategic Artificial Response Assistant), un système d’assistance qui optimise la gestion des crises en trois étapes principales :

Avant la crise : analyse des risques et simulations immersives.

: analyse des risques et simulations immersives. Pendant la crise : automatisation des processus critiques et assistance en temps réel.

: automatisation des processus critiques et assistance en temps réel. Après la crise : débriefing automatisé et recommandations pour une amélioration continue.

Trois versions de PanicSafe permettent de répondre aux besoins variés des organisations :

NEST : pour les petites structures en développement.

: pour les petites structures en développement. SHELTER : destinée aux entreprises en expansion.

: destinée aux entreprises en expansion. FORTRESS : adaptée aux secteurs sensibles comme la santé ou la sécurité.

Une collaboration pour démocratiser la cybersécurité

Ce partenariat entre Hermitage Solutions et Dream On Technology marque une étape importante dans la démocratisation des solutions avancées de cybersécurité. « Nous sommes ravis de nous associer à Hermitage Solutions pour offrir aux PME une solution performante face aux crises cyber. Ce partenariat permettra d’accélérer l’adoption de PanicSafe en France et de renforcer la protection des entreprises vulnérables », déclare Cédric Matharan, co-fondateur et VP Sales de Dream On Technology.

En outre, un webinaire présentant les fonctionnalités de PanicSafe sera organisé le jeudi 30 janvier à 14h. Il permettra aux partenaires de découvrir l’outil en détail et d’échanger avec des experts sur les bonnes pratiques en matière de gestion de crise.

Un engagement pour accompagner les PME

Avec ce partenariat, Hermitage Solutions poursuit son engagement en faveur des PME, un segment souvent touché par le manque de ressources pour faire face aux cybermenaces. Depuis 2002, l’entreprise s’appuie sur un réseau de plus de 700 partenaires revendeurs et intégrateurs pour proposer des solutions innovantes dans les domaines de la cybersécurité, de l’infrastructure et du cloud computing. Une annonce immédiatement commentée par Frédéric Cluzeau, Président d’Hermitage Solutions :

« L’intégration de PanicSafe dans notre catalogue répond au besoin de nos partenaires d’accompagner leurs clients PME souvent démunis face aux crises cyber par manque de ressources et de formalisation. PanicSafe leur apporte une solution adaptée et accessible »

De son côté, Dream On Technology, jeune éditeur français soutenu par BPI France et le HUB612, met l’accent sur des solutions modulaires et adaptées aux spécificités des PME et des secteurs sensibles. Avec des bureaux à Lyon et Miami, l’entreprise confirme son ambition internationale tout en restant ancrée dans l’accompagnement des organisations françaises.

