[Tribune] Zero Trust et MSSP : protéger les données, renforcer la résilience et anticiper les risques

Un avis d’expert de Philippe Guerber, MSSP Sales Lead Southern Europe chez Check Point Software, pour ChannelBiz.

Dans un contexte où les cybermenaces évoluent à un rythme effréné, les mécanismes de défense traditionnels ne sont plus adaptés. Ces cybermenaces parviennent en effet à se déplacer latéralement au sein des réseaux avec une facilité déconcertante. Elles exploitent les vulnérabilités que les défenses périmétriques classiques sont incapables d’éliminer, en particulier avec des frontières traditionnelles du réseau qui se sont estompées (télétravail, mobilité etc).

Zero Trust : le risque existe par défaut

L’adoption généralisée des services cloud s’est également traduite par une dispersion des ressources qui échappent aux cadres de sécurité classiques. S’ensuivent de nouveaux défis en matière de mesures de sécurité et protection des données, quel que soit l’endroit où l’on se trouve.

Le paysage des menaces, en constante évolution, se complique en raison des facteurs suivants :

Les risques internes, malveillants ou involontaires , requièrent des contrôles d’accès plus stricts et une surveillance continue.

, requièrent des contrôles d’accès plus stricts et une surveillance continue. Certaines violations très médiatisées ont rendu visibles les limites des modèles de sécurité conventionnels et mettent en évidence le besoin urgent d’une nouvelle approche.

La conformité réglementaire a également évolué qui exige désormais une meilleure protection des données, des contrôles d’accès plus granulaires et une surveillance permanente des accès aux données et de leurs mouvements.

a également évolué qui exige désormais une meilleure protection des données, des contrôles d’accès plus granulaires et une surveillance permanente des accès aux données et de leurs mouvements. Les politiques BYOD (Bring Your Own Device) introduisent de nouveaux risques de sécurité puisque les employés ont de plus en plus recours à leurs appareils personnels pour travailler.

Pour relever ces nouveaux défis, il est essentiel d’adopter une approche différente des notions conventionnelles de confiance au sein des réseaux, telle que le modèle Zero Trust. Ce dernier repose sur une hypothèse fondamentale : le risque existe par défaut.

Le Zero Trust représente une rupture radicale avec les modèles de sécurité traditionnels, autrefois basés sur la « confiance implicite », pour instaurer un nouveau paradigme fondé sur le principe du « toujours vérifier ». Le concept de Zero Trust sensibilise les entreprises à la menace constante posée par les attaques externes et les vulnérabilités internes. Il marque ainsi le début d’une nouvelle ère de cybersécurité, plus solide et plus résiliente. Ce modèle impose une vérification et une authentification continues pour chaque utilisateur, appareil et application. Il constitue une base solide pour sécuriser les environnements numériques modernes, tout en aidant les entreprises à anticiper et à contrer plus efficacement l’évolution des cybermenaces.

Comprendre ce qu’est le Zero Trust

Le Zero Trust repose sur deux principes fondamentaux :

La suppression de la confiance implicite : Le Zero Trust défend un modèle où la confiance n’est JAMAIS accordée par défaut, mais systématiquement vérifiée, rompant avec les approches traditionnelles fondées sur la confiance aux entités sur la seule base de leur position dans le réseau. En agissant ainsi, elles réduisent considérablement les risques de menaces internes et les mouvements latéraux des attaquants. La vérification continue des demandes d’accès : Le Zero Trust réalise une vérification continue des demandes d’accès en temps réel, quel que soit leur point d’origine ou de destination. Ses processus d’authentification et d’autorisation s’ajustent de manière dynamique en fonction de divers facteurs contextuels, tels que l’identité de l’utilisateur, l’état de l’appareil et les schémas de comportement.

Le Zero Trust, de nouvelles opportunités pour les MSSP

Les fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP) d’aujourd’hui jouent un rôle essentiel de gardiens des actifs numériques de leurs clients. En intégrant le Zero Trust, ils vont désormais pouvoir répondre aux attentes de leurs clients en termes de cybersécurité, voire les dépasser grâce à une approche technologique proactive et en jouant le rôle de conseiller de confiance en cybersécurité.

En proposant des services de conseil axés sur l’implémentation du Zero Trust, les MSSP peuvent accompagner et guider leurs clients face aux défis complexes de la cybersécurité moderne. Ils les aident à concevoir des architectures de sécurité avancées, résilientes et sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise. C’est une réelle opportunité d’élever leur offre à un niveau supérieur, de consolider leurs relations avec leurs clients et de s’imposer comme des partenaires essentiels dans leur quête d’excellence en cybersécurité.

Mise en œuvre d’une approche Zero Trust

L’adoption du Zero Trust ne se limite pas à une simple initiative technologique, mais représente un véritable impératif stratégique. Pour réussir cette transition, les entreprises doivent s’appuyer sur des principes clés qui garantissent une mise en œuvre efficace des stratégies Zero Trust.

Miercom, le cabinet de recherche en cybersécurité de référence, identifie trois piliers indispensables qui constituent le socle d’une mise en œuvre réussie de la stratégie Zero Trust :

La gestion centralisée et la facilité d’utilisation : Une gestion centralisée assure la cohérence et l’efficacité de la mise en œuvre et du suivi des politiques Zero Trust à travers l’ensemble de l’infrastructure réseau de l’entreprise. Les entreprises peuvent ainsi simplifier l’application des politiques, le contrôle et la conformité. Cela leur permet d’améliorer considérablement leur efficacité opérationnelle avec des frais administratifs réduits. Une architecture hybride: Une architecture hybride offre aux entreprises la possibilité d’intégrer en toute transparence les principes du Zero Trust dans leur infrastructure informatique existante, qu’elle soit sur site, dans le cloud ou déployée conjointement. Cette flexibilité leur permet d’appliquer les principes de Zero Trust à leur environnement spécifique et de garantir une posture de sécurité cohérente sur des systèmes et des plateformes hétérogènes. La mise en œuvre des capacités de Zero Trust : Au-delà des cadres conceptuels, la réussite de la mise en œuvre du Zero Trust repose avant tout sur la capacité des entreprises à passer de la théorie à la pratique. Pour cela, sont nécessaires :

a. le déploiement et la configuration de technologies et de solutions de sécurité capables d’assurer une vérification continue b. des contrôles d’accès granulaires c. la détection et la réponse aux menaces en temps réel



C’est en mettant en œuvre les capacités du Zero Trust que les entreprises réussiront à réduire efficacement les cybermenaces et à renforcer leur résilience face aux risques émergents.

