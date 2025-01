Contrôle d’accès physique : chaînon manquant des stratégies (cyber)sécurité ?

Entretien avec Clara Bardou, Directrice de Marché, France PACS et Strategic Account Management, HID Global.

Comment les besoins des entreprises évoluent-ils dans le domaine du contrôle d’accès ?

Clara Bardou : Les entreprises adoptent de plus en plus des solutions d’accès mobiles, remplaçant les badges plastiques par des technologies intégrées aux smartphones. Cette évolution répond à un double objectif : accélérer leur transformation digitale tout en réduisant leur empreinte plastique. Avec des partenaires comme Google, Apple et Samsung, HID a développé des systèmes d’accès via des wallets numériques. Aujourd’hui, un employé peut déverrouiller une porte, activer une session Microsoft, ou réserver une salle de réunion directement avec son téléphone.

« Le contrôle d’accès est aujourd’hui au croisement de la cybersécurité et de la gestion des identités numériques. »

Cette simplification, combinée à un niveau de sécurité élevé, est une tendance majeure du marché. De plus, les responsabilités liées au contrôle d’accès évoluent. Ce ne sont plus seulement les facility managers qui prennent ces décisions, mais de plus en plus les directeurs IT et RSSI, car le contrôle d’accès est aujourd’hui au croisement de la cybersécurité et de la gestion des identités numériques.

Pourquoi est-il essentiel de lier cybersécurité et sécurisation physique des accès ?

Clara Bardou : Pendant des années, les entreprises ont investi massivement dans la cybersécurité, protégeant leurs données contre des attaques sophistiquées. Pourtant, un grand nombre d’incidents provient encore d’accès physiques non sécurisés. Par exemple, de nombreuses organisations utilisent toujours des badges Prox à basse fréquence, une technologie élaborée il y a plus de 20 ans et facilement piratable aujourd’hui avec des outils achetés en ligne pour quelques euros.

« Un système complet intègre les contrôles d’accès physiques et numériques pour minimiser les failles, qu’elles soient technologiques ou humaines. »

Chez HID, nous aidons nos clients à migrer vers des technologies modernes comme DESFire ev3, qui offrent une résistance accrue contre les attaques. L’idée est de faire du contrôle d’accès physique un prolongement naturel de la cybersécurité. Un système complet intègre les contrôles d’accès physiques et numériques pour minimiser les failles, qu’elles soient technologiques ou humaines.

Quelle est la mission principale d’HID ?

Clara Bardou : HID est avant tout une entreprise qui garantit les identités — qu’il s’agisse de personnes, de lieux ou d’objets. Depuis plus de 30 ans, nous développons des solutions pour sécuriser et simplifier l’accès, en utilisant principalement la technologie RFID. HID est composé de cinq divisions qui couvrent des domaines variés : le contrôle d’accès physique, les solutions d’identification industrielle, les technologies d’accès étendu, les impressions sécurisées, et les solutions de sécurisation des accès numériques.

Nous faisons partie du groupe Assa Abloy, leader mondial de la sécurisation, ce qui nous permet de combiner innovation technologique et expertise industrielle. Ce lien entre matériel et logiciel est au cœur de notre approche.

Quels types de solutions HID propose-t-il ?

Clara Bardou : HID est reconnu pour ses solutions matérielles, notamment les lecteurs de badges, les contrôleurs de portes, et les identifiants mobiles. Par exemple, nous produisons des badges physiques et mobiles permettant d’accéder à des bâtiments ou des applications. Nous avons également des divisions spécialisées dans les solutions logicielles, comme la double authentification, et des technologies plus inattendues comme les puces RFID dans les textiles industriels ou pour les animaux domestiques.

Ces solutions répondent aux besoins variés de nos clients, qu’il s’agisse de grandes entreprises ou de petites structures. L’accès mobile, par exemple, est une réponse directe à la demande croissante pour une digitalisation fluide et durable des accès.

Comment HID collabore-t-il avec les partenaires de distribution en France ?

Clara Bardou : En France, nous travaillons avec une centaine de partenaires indirects, allant des distributeurs comme ADI ou Smart SD aux intégrateurs et constructeurs de contrôle d’accès. Notre objectif est de créer un écosystème collaboratif. Chaque projet passe par plusieurs intermédiaires : distributeurs, intégrateurs, électriciens ou consultants, chacun apportant son expertise.

« HID attire également de nouveaux acteurs, issus principalement du monde de l’IT, qui voient dans le contrôle d’accès une opportunité stratégique. »

Nous proposons également des outils comme nos API et SDK, permettant aux développeurs de créer des applications personnalisées pour leurs clients. Un exemple intéressant est une université espagnole qui utilise une application mobile unique pour gérer la vie du campus — y compris le contrôle d’accès, la réservation de salles et la climatisation. Cette flexibilité attire également de nouveaux acteurs, issus principalement du monde de l’IT, qui voient dans le contrôle d’accès une opportunité stratégique.

Enfin, nous accompagnons les revendeurs tech intéressés à s’intégrer dans ce secteur. Nous les mettons en relation avec des distributeurs certifiés et leur fournissons des formations techniques pour répondre efficacement aux besoins des clients finaux. Le contrôle d’accès reste un marché complexe, mais c’est aussi un secteur en pleine mutation, offrant des opportunités considérables à ceux qui savent s’y adapter.

