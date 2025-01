Que retenir du dernier rapport dévoilé par IBM : « Défis : Investir le futur » ?

Ce document, élaboré à partir des témoignages de dirigeants d’envergure internationale et des analyses d’experts d’IBM Consulting, explore les impacts des grandes tendances technologiques, sociales et économiques. Organisé en trois chapitres, il couvre des thématiques variées telles que l’innovation, la résilience organisationnelle et les nouvelles dynamiques d’écosystèmes. L’ouvrage met également en lumière des stratégies concrètes et des retours d’expérience, permettant aux entreprises de capitaliser sur les leçons apprises.

Lire le rapport » Investir le futur, édition 2024-2025″ d’IBM dans son intégralité

Comme le souligne Alex Bauer, General Manager d’IBM Consulting, dans la préface : « Demain est moins à découvrir qu’à inventer. » L’objectif de cet article est de proposer une synthèse des points saillants de ce document, en mettant l’accent sur les tendances et les apprentissages de 2024 qui serviront de base pour préparer une année 2025 résiliente et innovante.

Les tendances marquantes de 2024

L’intelligence artificielle (IA) s’impose comme un levier de transformation incontournable. Non seulement elle améliore les processus internes, mais elle ouvre également des perspectives stratégiques, comme en témoigne Pierre Ruhlmann, Chief Operating Officer de BNP Paribas : « L’IA générative va permettre d’être disruptif dans la relation client, par les personnalisations qu’elle apportera. » BNP Paribas prévoit ainsi d’utiliser l’IA pour réduire les délais de traitement des crédits immobiliers de 10 jours à 48 heures d’ici début 2025.

En parallèle, l’importance croissante des écosystèmes collaboratifs apparaît comme une réponse efficace aux défis d’un environnement incertain. Sylvie Ouziel, de Publicis Groupe, affirme : « Fonctionner en écosystème permet de catalyser les ressources et de créer de nouveaux modèles d’affaires. » Ces collaborations favorisent une meilleure résilience face aux incertitudes économiques et environnementales.

Enfin, le document met en avant la nécessité d’une approche plus agile et expérientielle dans la transformation des modèles d’affaires. Selon les dirigeants interrogés, une intégration progressive des nouvelles technologies, appuyée par des tests à petite échelle, permet d’anticiper les besoins tout en minimisant les risques.

Enseignements et priorités pour 2025

Pour les partenaires d’IBM, l’analyse des tendances de 2024 dévoile plusieurs priorités stratégiques :

Le pilotage par la valeur : L’étude souligne l’importance d’outils de mesure précis pour aligner les initiatives sur les objectifs économiques et sociaux. Comme le recommande IBM Consulting, une approche par petits succès (« test and learn ») réduit les risques tout en maximisant les impacts.

L’étude souligne l’importance d’outils de mesure précis pour aligner les initiatives sur les objectifs économiques et sociaux. Comme le recommande IBM Consulting, une approche par petits succès (« test and learn ») réduit les risques tout en maximisant les impacts. L’intégration stratégique de l’IA : L’IA générative, encore en phase d’exploration dans de nombreuses entreprises, offre des opportunités majeures, mais exige une gouvernance rigoureuse des données et une maîtrise des cas d’usage. « Les acteurs les plus rapides et les plus fiables pourront avoir un avantage concurrentiel », rappelle l’étude d’IBM.

L’IA générative, encore en phase d’exploration dans de nombreuses entreprises, offre des opportunités majeures, mais exige une gouvernance rigoureuse des données et une maîtrise des cas d’usage. « Les acteurs les plus rapides et les plus fiables pourront avoir un avantage concurrentiel », rappelle l’étude d’IBM. La normalisation et l’exploitation des données : Les entreprises doivent améliorer la qualité et la continuité de leurs données pour maximiser leur potentiel. Dassault Aviation, par exemple, met en place des référentiels pour assurer la cohérence de ses informations à travers le temps.

Ces priorités s’accompagnent d’une réflexion sur la formation des équipes, une composante essentielle pour intégrer ces innovations. Comme le note IBM, « Le leader doit prendre le risque de perdre le contrôle parce que c’est la meilleure façon de le regagner. »

L’édition 2024-2025 de Défis – Investir le futur fournit une boussole précieuse pour les décideurs et partenaires d’IBM, en combinant retours d’expérience, analyses concrètes et stratégies visionnaires. À l’aube de 2025, ces enseignements permettent d’envisager l’avenir avec plus de clarté et de confiance, tout en intégrant innovation, résilience et collaboration au cœur des priorités.

