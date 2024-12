Apps métiers : Octime ouvre son canal indirect pour développer les ventes de ses solutions RH

Pour renforcer la présence de sa solution OCTIME Expresso auprès des entreprises de 25 à 200 salariés, le Groupe Octime mise sur la collaboration avec des partenaires distributeurs. Sa première alliance avec SVP SIRH, spécialiste de l’accompagnement SIRH des PME, illustre cette volonté. SVP SIRH se charge désormais de la commercialisation, de l’intégration et du support de cette solution RH pré-packagée.

« Nous sommes très fiers d’ouvrir un nouveau canal de distribution indirect avec SVP SIRH comme premier partenaire », explique Nicolas Michel-Vernet, Directeur Général du Groupe Octime. Avec ce modèle de vente, Octime souhaite capitaliser sur la proximité et l’ancrage local des distributeurs pour accélérer sa croissance sur un segment de marché en forte expansion, affichant +15 % de progression annuelle.

Le choix du modèle indirect et une collaboration stratégique avec SVP SIRH

Disponible en mode SaaS, OCTIME Expresso propose une approche standardisée mais flexible, adaptée aux enjeux spécifiques des petites structures. Elle permet de gérer efficacement les plannings, les temps de travail, les congés et absences tout en respectant les contraintes légales. Cette solution, pensée pour un déploiement rapide, a été conçue pour être intégrée facilement par des partenaires tiers.

Le choix du modèle indirect repose aussi sur la volonté d’industrialiser et de multiplier les projets en tirant parti des savoir-faire locaux. « En confiant à un réseau de partenaires notre savoir-faire d’intégration de notre solution pré-packagée OCTIME Expresso, nous sommes convaincus d’accélérer considérablement notre conquête du marché », ajoute Nicolas Michel-Vernet.

Pour SVP SIRH, ce partenariat s’inscrit dans une dynamique d’innovation. « Nous sommes ravis de nous associer au Groupe Octime pour proposer à nos clients la solution OCTIME Expresso », commente Loik Amis, PDG du Groupe SVP. L’objectif est d’enrichir leur portefeuille avec des solutions de pointe adaptées aux besoins spécifiques des PME.

Avec une ambition affichée de constituer un solide réseau de distribution indirect d’ici deux ans, le Groupe Octime ouvre ainsi la voie à de nouvelles opportunités pour les acteurs du channel. Pour les distributeurs, OCTIME Expresso représente une occasion de diversifier leur offre et de répondre aux attentes croissantes des entreprises en matière de digitalisation des ressources humaines.

Crédit Photo : Nicolas Michel-Vernet, Octime

