CRM et MarTech : efficy nomme Pierre Thauron Responsable Partenaires France

Chargé du développement du réseau de partenaires français, Pierre Thauron a pour mission prioritaire de recruter de nouveaux acteurs stratégiques et de les accompagner dans la commercialisation des solutions efficy. Trois offres sont mises en avant dans ce cadre : E-Deal, Enterprise et Tribe. Objectif affiché : accélérer l’autonomisation des partenaires et structurer la montée en charge du programme sur le territoire.

Pierre Thauron pilote l’expansion du réseau en France

« Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre efficy à un moment clé de son développement, avec un projet commercial ambitieux, véritable virage de croissance pour efficy », déclare Pierre Thauron. Fort de 30 ans d’expérience, notamment chez Colt, il apporte une expertise dans le pilotage de canaux de vente directs et indirects. Cette nomination marque une volonté claire de consolider la présence d’efficy en France par le biais de relais locaux, alors que le marché du CRM continue de se structurer autour de plateformes intégrées et spécialisées.

Lancé en février 2025, le programme de partenariat d’efficy ambitionne de redéfinir les pratiques classiques de la distribution CRM avec un modèle qualifié de « disruptif » par l’éditeur. Le recrutement rapide de 73 partenaires en Europe laisse entrevoir une adoption favorable, mais l’enjeu reste d’asseoir durablement cette dynamique sur le marché français.

Pour y parvenir, efficy s’appuie sur une logique de proximité avec ses partenaires, en misant sur l’enrichissement mutuel des offres. « Je me réjouis de contribuer activement à la construction de ce nouvel éco-système, en recrutant et accompagnant des partenaires clés. Mon souhait est de nouer avec eux des relations de confiance et de proximité, tout en leur permettant d’enrichir leur offre grâce aux solutions efficy et d’ainsi mieux répondre aux besoins complexes de leurs clients finaux », poursuit Pierre Thauron.

Un marché français à fort potentiel pour les solutions CRM intégrées

efficy revendique aujourd’hui une présence dans plus de 60 pays, avec une équipe de 450 collaborateurs répartis sur le continent. Fondée en 2005 à Bruxelles, la société se positionne sur le segment des plateformes CRM et MarTech flexibles, prêtes à l’emploi et personnalisables, à destination des PME comme des grands comptes.

« Les compétences reconnues de Pierre, son expérience approfondie des ventes indirectes et sa vision stratégique sont des leviers essentiels pour accélérer le développement de notre réseau de partenaires. Grâce à lui, efficy continuera d’innover et de croître durablement sur le marché français », souligne Françoise Dalery, Country Manager France.

Dans un contexte où les intégrateurs et revendeurs cherchent à élargir leur portefeuille autour de solutions cloud, collaboratives et spécialisées, efficy entend se positionner comme un partenaire technologique à part entière, capable de répondre aux exigences de personnalisation et d’agilité exprimées par les clients finaux.

