Retour d’expérience : le rôle essentiel et trop souvent négligé de l’ERP pour structurer la croissance d’une ESN

Faceel-IT, jeune ESN créée en 2021, a choisi d’intégrer un ERP spécialisé dès ses débuts : BoondManager. Un outil qui l’a aider à structurer ses opérations et de soutenir une progression rapide, passant de quelques collaborateurs à une équipe de 70 personnes.

Répondre aux modèles économiques spécifiques des ESN

Les ESN se distinguent par des modèles économiques basés sur la facturation au temps passé ou au tarif journalier moyen (TJM). Ces particularités nécessitent des outils capables de gérer des missions en régie ou en TMA (Tierce Maintenance Applicative) avec une grande précision. Laurent Desclèves, directeur associé de Faceel-IT, le confirme :

« Grâce à BoondManager, nous suivons et facturons nos prestations avec une précision qui nous fait gagner du temps, tout en garantissant une transparence totale pour nos clients. »

En automatisant le suivi des heures travaillées, des frais engagés et des prestations livrées, un ERP spécialisé permet de simplifier un processus souvent complexe, tout en renforçant la confiance des clients grâce à une transparence accrue.

Optimiser la gestion des compétences et des recrutements

Dans un secteur où les compétences des collaborateurs sont au cœur de la proposition de valeur, un ERP adapté permet de mieux gérer les ressources et d’optimiser les recrutements. Faceel-IT, par exemple, a intégré un système de matching automatisé, qui associe les compétences disponibles aux besoins des projets, comme le souligne Laurent Desclèves :

« Grâce au matching automatisé des compétences et à la centralisation des données candidats, nous avons réduit le délai moyen de recrutement tout en maintenant le niveau d’exigence »,

Les modules de recrutement dédiés permettent également de structurer le processus, du sourcing des candidats à leur qualification, tout en facilitant la collaboration entre recruteurs et managers. Cela garantit une réponse rapide et adaptée aux attentes des clients finaux, dans un secteur où la réactivité est clé.

Centraliser et automatiser pour accompagner la croissance

Pour une ESN en forte croissance, la centralisation des processus est essentielle pour éviter une gestion éclatée. Un ERP spécialisé regroupe plusieurs fonctions clés : gestion RH, suivi des absences, notes de frais, facturation, ou encore pilotage des projets. Laurent Desclèves revient sur cette tendance :

« BoondManager est l’une des meilleures décisions que j’ai prises pour Faceel-IT. Il est logique de le recommander à d’autres entreprises »

La rapidité de déploiement est également un atout pour des entreprises en expansion. Faceel-IT, par exemple, a pu implémenter son ERP en seulement deux semaines, avec trois sessions de paramétrage de huit heures. Cette simplicité d’intégration a permis à l’équipe de se concentrer sur son développement, en s’appuyant sur un outil fiable et évolutif.

Le retour d’expérience de Faceel-IT rappelle à quel point un ERP spécialisé tel que BoondManager peut jouer un rôle structurant dans la gestion et la croissance des ESN. En répondant aux besoins spécifiques de ce secteur – gestion des compétences, facturation complexe et centralisation des processus – ces outils permettent de transformer des défis opérationnels en leviers de performance.

