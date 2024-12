Agenda : Cyber Show Paris 2025, RDV des professionnels de la cybersécurité

Après une première édition en 2024 ayant rassemblé 2 500 visiteurs et 120 exposants, cette deuxième édition prévoit d’accueillir plus de 3 500 visiteurs, avec un programme enrichi et des opportunités pour les entreprises, collectivités et acteurs IT.

L’objectif de cette édition est de rassembler un large écosystème : intégrateurs, revendeurs IT, DSI, RSSI, administrateurs systèmes et gestionnaires de parcs. Tous sont invités à échanger sur les solutions actuelles et les défis liés à la protection des infrastructures et données.

« Le Cyber Show Paris est l’événement qui place l’utilisateur au centre de la cybersécurité. » David Berenfus, co-fondateur du salon

Des thématiques pour répondre aux défis cyber 2025

Le Cyber Show Paris 2025 propose 8 conférences plénières et plus de 80 ateliers, abordant des problématiques concrètes, telles que :

L’intégration de la cybersécurité dans les PME et collectivités.

La sécurisation des chaînes d’approvisionnement.

L’impact de l’intelligence artificielle sur les cybermenaces.

Ces thématiques reflètent les préoccupations actuelles des organisations face à une menace croissante. Des acteurs expérimentés issus de différents secteurs partageront leurs analyses et expériences, notamment autour des stratégies de résilience ou des solutions techniques adaptées aux nouveaux usages.

« Cet événement rassemble des professionnels issus de divers horizons : dirigeants d’entreprise, responsables cyber, représentants des collectivités. Ils peuvent y trouver des conseils et des propositions concrètes pour leurs projets. ». David Berenfus

Un espace d’échanges et d’innovations pour le Channel IT

En plus des conférences, le Cyber Show Paris mettra à l’honneur les Trophées de l’innovation, qui distingueront les solutions répondant aux besoins spécifiques de différents segments : PME/ETI, start-ups régionales, et grands comptes. Les lauréats seront sélectionnés par un jury composé de professionnels expérimentés issus de divers secteurs.

Le salon accueillera également 120 exposants représentant une large palette de solutions, allant des outils d’analyse aux plateformes de gestion. Des partenaires comme Microsoft, Airbus, ou Cloudflare soutiendront l’événement, permettant aux visiteurs de découvrir des innovations adaptées aux exigences actuelles.

Pour commenter cet article et retrouver toutes les actualités de la Distribution IT : RDV sur la page Linkedin de ChannelBiz.