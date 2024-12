Acer mise sur le marché du NUC pour redynamiser son offre professionnelle

Acer For Business, la branche B2B du groupe Acer, élargit son portefeuille de solutions professionnelles avec le lancement de son Veriton NUC. Destinée aux entreprises et collectivités, cette nouvelle série de mini-PC vient s’intégrer dans les gammes actuelles du constructeurs, composées des Veriton, TravelMate et Acer Chromebook.

La récente introduction de la gamme Veriton NUC marque une étape importante dans sa stratégie. La série, annoncée disponible en France au 1er trimestre 2025, devra répondre à la demande croissante de solutions compactes et flexibles. Un offre qui s’adresse notamment aux secteurs de la bureautique et de l’affichage dynamique.

Un marché moins concurrentiel, identifié comme stratégique par Acer

Acer For Business ambitionne de se hisser à la deuxième place sur le marché des mini-PC NUC en France d’ici fin 2025. Dans un secteur où les acteurs sont peu nombreux, la marque entend se différencier par sa capacité à fournir des solutions personnalisées et un accompagnement étroit de ses partenaires, comme l’explique Benjamin Colin, Directeur des Ventes B2B et Channel chez Acer France :

« Nous sommes fiers de lancer la nouvelle gamme Acer Veriton NUC, spécialement conçue pour permettre à nos partenaires intégrateurs revendeurs d’ajuster les configurations à chaque usage. Cette offre Veriton NUC continue d’élargir notre panel de solution Acer for Business pour répondre aux besoins de nos clients professionnels. »,

Des offres adaptées pour les revendeurs et les appels d’offres

Pour accompagner le lancement des Veriton NUC, Acer For Business propose deux approches distinctes :

Revendeurs certifiés Acer Synergy : ces partenaires peuvent commander des modèles barebone, personnalisables en mode Built to Order (BTO). Cette flexibilité leur permet d’assembler les composants (mémoire, stockage, etc.) selon les besoins spécifiques des clients. Appels d’offres privés ou publics : la marque soutient ses partenaires en intégrant des images logicielles directement en usine et en offrant un service client basé en France. Le centre technique d’Angers, doté de techniciens experts, est un atout pour les distributeurs et entreprises souhaitant une assistance locale.

Une ambition claire pour le marché B2B

Avec sa gamme Veriton NUC, Acer For Business consolide son rôle sur le marché B2B français, offrant des solutions techniques adaptées à un large éventail de professionnels. En misant sur la personnalisation, un support local et une flexibilité accrue, la marque se positionne comme un acteur clé pour les entreprises et leurs revendeurs certifiés.

Les caractéristiques du Veriton NUC , telles que présentées par Acer :

Une efficacité énergétique optimisée : L’IA permet de gérer l’énergie de manière intelligente.

L’IA permet de gérer l’énergie de manière intelligente. Une très haute qualité d’image : le Veriton NUC peut prendre en charge jusqu’à 3 écrans en simultanés et supporte la résolution 8K.

: le Veriton NUC peut prendre en charge jusqu’à 3 écrans en simultanés et supporte la résolution 8K. Une grande variété de ports : Équipé de ports HDMI, Display Port et USB Type-C, il prend en charge la connexion de tous les périphériques. Le port intégré USB Type-C avec mode DisplayPort Alt permet de se connecter directement à un écran tandis que l’USB 3.2 prend en charge des débits allant jusqu’à 10 Gbps.

Équipé de ports HDMI, Display Port et USB Type-C, il prend en charge la connexion de tous les périphériques. Le port intégré USB Type-C avec mode DisplayPort Alt permet de se connecter directement à un écran tandis que l’USB 3.2 prend en charge des débits allant jusqu’à 10 Gbps. Personnalisation : la configuration du Veriton NUC pourra être adaptée au cahier des charges ce qui offre de nombreuses possibilités.

la configuration du Veriton NUC pourra être adaptée au cahier des charges ce qui offre de nombreuses possibilités. Fixation derrière un écran : l’installation est simplifiée avec le support VESA fourni qui offre de nombreuses propositions d’ajustement selon l’espace et le besoin.

l’installation est simplifiée avec le support VESA fourni qui offre de nombreuses propositions d’ajustement selon l’espace et le besoin. Connecter au Wifi 6E : Il prend en charge des vitesses de débit allant jusqu’à 9,6 Gbps, soit près de 3 fois plus rapide que les 3,5 Gbps du Wi-Fi 5, améliorant ainsi les performances et la fiabilité. De plus, il permet le chiffrement WPA3, assurant une meilleure sécurité contre d’éventuelles cyberattaques.

: Il prend en charge des vitesses de débit allant jusqu’à 9,6 Gbps, soit près de 3 fois plus rapide que les 3,5 Gbps du Wi-Fi 5, améliorant ainsi les performances et la fiabilité. De plus, il permet le chiffrement WPA3, assurant une meilleure sécurité contre d’éventuelles cyberattaques. Configurer en Dual LAN : Les ports Dual LAN optimisent les performances du réseau en permettant une meilleure répartition du trafic et en réduisant la latence. Les professionnels peuvent ainsi profiter d’une connexion Internet stable et sécurisée, tout en ayant la possibilité de créer un réseau local isolé.

Retrouvez chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : Le magazine des revendeurs, MSP et intégrateurs en France. 60 pages pour tout comprendre des enjeux de la distribution IT & Tech et des tendances du marché : Workspace, IA, Cyber, Infra, Telco et AV. Et Pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.fr.