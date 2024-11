Cyber : les dirigeants sous-estiment-ils les besoins de leurs collaborateurs ?

Face à des cyberattaques toujours plus sophistiquées, les entreprises s’appuient sur leurs collaborateurs comme première ligne de défense. Pourtant, une récente étude de Fortinet met en lumière un décalage préoccupant entre les attentes des dirigeants et les besoins réels des équipes.

Alors que 86 % des dirigeants se disent satisfaits des programmes de sensibilisation à la cybersécurité en place, près de 70 % des entreprises jugent que leurs collaborateurs ne maîtrisent pas les fondamentaux de la sécurité numérique. Un paradoxe qui soulève une question cruciale : comment concilier perception stratégique et réalité terrain pour construire une cyber-résilience efficace ?

Les chiffres clés de l’étude*, pour la France :

70 % des entreprises estiment que leurs collaborateurs ne maîtrisent pas les bases de la cybersécurité, un chiffre en nette hausse par rapport à 2023 (56 %).

80 % des dirigeants considèrent que l'intensification des attaques optimisées par l'IA pousse à renforcer les programmes de sensibilisation.

90 % des dirigeants français déclarent que leur direction générale soutient activement la sensibilisation à la cybersécurité.

40 % des entreprises françaises diffusent leurs campagnes de sensibilisation de manière trimestrielle, contre 40 % annuellement.

86 % des dirigeants français constatent une amélioration de la posture de sécurité après la mise en œuvre de programmes de sensibilisation.

Si ces chiffres révèlent un engagement croissant des entreprises françaises en matière de cybersécurité, notamment grâce au soutien de leur direction générale, l’écart entre les 86 % de satisfaction des dirigeants et les 70 % de lacunes perçues chez les collaborateurs soulignent un potentiel d’amélioration toujours très important des dispositifs de formation mis en place. Comme le souligne John Maddison, Chief Marketing Officer chez Fortinet :

« Face à des cybercriminels qui capitalisent sur de nouvelles technologies comme l’IA pour affiner leurs attaques, les collaborateurs ont un rôle essentiel : constituer une première ligne de défense robuste pour leur entreprise. La nouvelle étude de Fortinet souligne l’importance de faire émerger une culture de la cybersécurité, ainsi que la nécessité de sensibiliser et de former tous les utilisateurs aux bonnes pratiques. »

Concilier stratégie et réalité terrain

Le rapport de Fortinet met en évidence la nécessité pour les entreprises d’adopter une approche plus cohérente entre les attentes des dirigeants et les besoins réels des collaborateurs. Pour construire une cyber-résilience efficace, il est crucial d’intégrer la sensibilisation comme un processus continu et adapté aux risques spécifiques de chaque secteur. Des contenus courts, engageants et contextualisés peuvent aider à mieux capter l’attention des collaborateurs et à renforcer leur efficacité face à des menaces toujours plus sophistiquées.

Pour les partenaires IT, cette situation représente une opportunité stratégique. En accompagnant les entreprises dans la conception de programmes personnalisés et en intégrant des outils de sécurité avancés, ils peuvent se positionner comme des acteurs essentiels de la cybersécurité. En aidant à aligner la stratégie globale des directions avec la réalité du terrain, les partenaires IT jouent un rôle clé pour réduire les vulnérabilités tout en consolidant leur relation avec leurs clients.

Pour consulter le rapport Fortnet dans son intégralité : étude 2024 sur la formation et la sensibilisation à la sécurité.

* Méthodologie :

L’enquête a été menée auprès de plus de 1 850 professionnels (cadres dirigeants et managers) issus de 29 pays différents et évoluant dans des organisations disposant d’un programme de sensibilisation et de formation à la sécurité.

Les personnes interrogées proviennent de différents secteurs d'activité, dont la production industrielle (17%), les services financiers (13%) ainsi que les technologies et services professionnels associés (11%).

Crédit Photo : John Maddison, CMO Fortinet

