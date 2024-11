Fraude assistée par l’IA : les 1ers chiffres du rapport 2025 sur l’identité numérique

Les chiffres clés issus du 2025 Identity Fraud Report* :

244 % : augmentation des falsifications de documents numériques en 2024 par rapport à 2023.

: augmentation des falsifications de documents numériques en 2024 par rapport à 2023. 57 % : part des documents numériques parmi toutes les fraudes documentaires, dépassant pour la première fois les contrefaçons physiques.

: part des documents numériques parmi toutes les fraudes documentaires, dépassant pour la première fois les contrefaçons physiques. 1 600 % : hausse des fraudes numériques depuis 2021.

: hausse des fraudes numériques depuis 2021. 1 attaque par deepfake toutes les 5 minutes en 2024.

en 2024. 9,5 % : taux de tentatives de fraude visant les plateformes de cryptomonnaie, en hausse de 50 % par rapport à 2023.

: taux de tentatives de fraude visant les plateformes de cryptomonnaie, en hausse de 50 % par rapport à 2023. 3,4 % : taux global de fraude en 2024 dans la région EMEA, contre 3,1 % en 2023 (+9 %).

: taux global de fraude en 2024 dans la région EMEA, contre 3,1 % en 2023 (+9 %). 10 % : part des fraudes documentaires concernant les passeports français en 2024.

: part des fraudes documentaires concernant les passeports français en 2024. 50 % : augmentation des fraudes dans le secteur des cryptomonnaies d’une année sur l’autre.

L’analyse :

Selon le rapport, les fraudes numériques ont surpassé les contrefaçons physiques pour la première fois en 2024, représentant 57 % des fraudes documentaires. Cette tendance illustre une hausse de 244 % en un an et un bond spectaculaire de 1 600 % depuis 2021. Parmi les documents les plus ciblés figurent le numéro fiscal indien (27 %), les cartes d’identité nationale du Pakistan (18 %) et du Bangladesh (15 %), ainsi que le passeport français (10 %). Ces documents sont privilégiés en raison de la disponibilité de modèles en ligne, facilitant leur altération, comme le constate xplique Simon Horswell, spécialiste de la fraude chez Entrust :

« Les données de cette année soulignent cette tendance et illustrent la manière dont les fraudeurs adaptent leurs techniques à une vitesse alarmante. Ces menaces sont omniprésentes et touchent tous les secteurs, des entreprises aux gouvernements, en passant par les particuliers »,

Pour les revendeurs et intégrateurs IT, ces statistiques rappellent l’importance de promouvoir des solutions robustes de vérification d’identité, afin de contrer ces nouvelles formes de cybercriminalité.

Les deepfakes : une menace hyperréaliste et omniprésente

Autre constat préoccupant : l’émergence des deepfakes générés par l’IA. En 2024, une attaque par deepfake se produisait toutes les cinq minutes. Ces outils permettent aux cybercriminels de simuler des identités artificielles pour accéder à des systèmes sensibles, ouvrir des comptes frauduleux ou prendre le contrôle de comptes existants. Les deepfakes marquent une transition vers des tactiques de fraude plus complexes, rendant les solutions traditionnelles de cybersécurité obsolètes :

« La transformation rapide de l’écosystème global de la fraude, marqué par des attaques de plus en plus sophistiquées et alimentées par l’IA, est un sérieux avertissement pour les dirigeants d’entreprise », alerte Simon Horswell. « Pour garder une longueur d’avance, les équipes de sécurité doivent réagir de façon proactive, surveiller ces nouvelles menaces et préparer leurs organisations à faire face à cette nouvelle réalité. Ce n’est plus une simple précaution ; c’est une nécessité. »

Pour les intégrateurs IT, l’opportunité est claire : les solutions de protection biométrique et les outils d’analyse des comportements anormaux représentent des pistes à explorer pour sécuriser leurs clients.

Les services financiers en première ligne

Les cyberattaques ciblent en priorité les plateformes financières, avec une augmentation notable des fraudes touchant les cryptomonnaies (+50 % en un an). En 2024, les secteurs les plus exposés étaient les plateformes de cryptomonnaie (9,5 %), suivies des services de prêts et hypothèques (5,4 %) et des banques traditionnelles (5,3 %).

Pour les revendeurs, ces chiffres soulignent l’intérêt de collaborer avec des éditeurs spécialisés en protection des transactions financières et en détection des fraudes. En effet, les solutions de vérification d’identité telles qu’Entrust Onfido, qui traite des millions de contrôles chaque année, jouent un rôle central dans la réduction des risques.

Les conclusions de ce rapport appellent à une vigilance accrue et à l’adoption de technologies adaptées à l’évolution rapide des menaces numériques. Une opportunité pour les acteurs IT de se positionner comme partenaires stratégiques dans la lutte contre ces nouvelles formes de fraude.

* Methodologie : Le Rapport 2025 sur la fraude identitaire sert de guide sur les tendances mondiales de la fraude identitaire et les techniques menaçant les entreprises en 2025. Le rapport partage les informations tirées de l’analyse des données collectées du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Ces données ont été normalisées en fonction de la répartition des clients et des secteurs.

Téléchargez le 2025 Identity Fraud Report complet en cliquant ici pour en savoir plus.

Retrouvez chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : Le magazine des revendeurs et intégrateurs en France. 60 pages pour tout comprendre des enjeux de la distribution IT & Tech et des tendances du marché Infra, Telecom, Cyber et AV. Et Pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.fr.