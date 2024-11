EDR : HarfangLab lance son programme partenaires dédié aux MSSP

Cette initiative vise à renforcer les collaborations avec les MSSP (Managed Security Service Providers) pour répondre aux enjeux grandissants de cybersécurité des entreprises et organisations. Avec ce programme, HarfangLab ambitionne de consolider son approche 100 % indirecte en misant sur la formation et l’accompagnement de ses partenaires.

HarfangLab, (re)connu pour ses solutions certifiées par l’ANSSI

HarfangLab, connu pour ses solutions certifiées par l’ANSSI et son engagement en faveur de l’indépendance numérique, compte déjà une cinquantaine de partenaires à travers le monde. L’entreprise offre aux MSSP des outils permettant d’anticiper et neutraliser les cybermenaces tout en s’intégrant harmonieusement dans des infrastructures variées (on-premises, cloud privé, SecNumCloud).

Le nouveau programme partenaires s’articule autour de trois niveaux : Essential, Engage et Elite. Ces derniers déterminent les avantages proposés, tels que des remises sur les nouveaux contrats, des actions marketing conjointes, un support renforcé ou encore des invitations à des événements exclusifs. Catherine Oudot, directrice du Channel, explique :

« En tant qu’éditeur, fournir à nos partenaires des solutions de haut niveau pour leur permettre de créer de la valeur est évidemment la priorité, mais la réelle différence se fait autour de la manière dont on entretient les relations, partage les connaissances, consolide un écosystème autour d’outils, mais aussi d’humains. Je suis fière aujourd’hui de pouvoir concrétiser ma vision d’un partenariat vertueux à travers notamment une équipe investie auprès des partenaires»

Formation et accompagnement au cœur du programme

Le programme met fortement l’accent sur la montée en compétences. HarfangLab propose des parcours dédiés à l’administration, au déploiement, à la détection et à la réponse aux incidents, complétés par des ateliers techniques, des partages d’expérience et un accès à une plateforme de ressources documentaires favorisant l’autonomie.

Une équipe d’accompagnement complète, composée d’ingénieurs avant-vente, de spécialistes marketing et de managers partenaires, est mise à disposition des MSSP. Léna Jakubowicz, avant-vente et channel solution engineer, souligne l’importance de cette approche :

« La cybersécurité est un sujet technique complexe qui nécessite une véritable expertise. Je mets un point d’honneur à ce que nos partenaires disposent de toutes les clés, et de toute la proximité de l’éditeur nécessaire à leur parfaite autonomie. »

Une approche gagnant-gagnant

Pour accéder au niveau Elite, des critères exigeants sont fixés, comme un nombre minimum de POC (proof of concept) réalisés, des ingénieurs certifiés ou un seuil de endpoints gérés par an. Ces exigences visent à encourager une dynamique collaborative et performante entre HarfangLab et ses partenaires.

En intégrant ce programme, les MSSP bénéficient également d’un portail dédié pour suivre leurs opportunités et accéder à des informations clés. Avec une portée internationale, cette initiative marque une étape stratégique pour HarfangLab, qui ambitionne de fédérer un écosystème global d’experts en cybersécurité.

Crédit Photo : Catherine Oudot, HarfangLab (compte Linkedin)

