Course à l’IA : les MSP au cœur des nouveaux enjeux de Cybersécurité

Chaque semaine, la rédaction de ChannelBiz donne la parole à des spécialistes IT et Tech, qui apporte un éclairage plus personnel sur l’actualité et les tendances du Channel. Cette semaine, c’est Nathalie David, Senior Field Marketing Manager Southern Europe de WatchGuard Techhnologies, qui se prête à l’exercice.

L’évolution spectaculaire de la cybersécurité nécessite des adaptations permanentes.

Au deuxième trimestre 2024, les attaques de malwares ont encore connu un pic important (+168% de détections). Cette évolution s’explique par le fait que les cybercriminels innovent en permanence dans leurs modes opératoires et leurs techniques d’attaques. Face à cela, les outils de protection ont de plus en plus recours à des technologies d’intelligence artificielle pour optimiser leurs capacités de détection et réponses. La course à l’armement bat son plein… Et cela impacte les fournisseurs de services managés (MSP) qui sont au cœur du sujet et au plus près des entreprises, notamment des plus petites.

Dans ce contexte d’explosion des cyberattaques, de nombreuses entreprises choisissent en effet de faire appel à un fournisseur de services managés (MSP). Les MSP deviennent alors non seulement une assistance informatique mais également une protection qui, dans bien des cas, représente la dernière ligne de défense des entreprises. Ces fournisseurs sont confrontés à des exigences réglementaires croissantes, telles que la directive NIS 2, qui vise à harmoniser la cybersécurité dans l’UE en imposant des mesures spécifiques de gestion des risques, ou le règlement DORA, qui a pour but de renforcer les cadres de cybersécurité pour les institutions financières et les produits numériques dans l’UE. Cela impose aux MSP de faire évoluer l’accompagnement délivré à leurs clients et les stratégies de cybersécurité mises en place à long terme.

Les MSP au milieu de la course à l’IA, entre attaquants et défenseurs

Dans ce cadre complexe, Les technologies telles que les services de détection et de réponse des endpoints (EDR) ou de détection et de réponse managés (MDR) utilisent déjà l’IA pour identifier les méthodes d’attaques très variantes des attaquants. L’IA devient un élément essentiel permettant de renforcer la capacité de détection des tactiques émergentes utilisées par les cybercriminels et d’anticiper les attaques potentielles.

Il ne s’agit toutefois pas simplement d’intégrer de l’IA pour suivre la tendance… en effet, l’implémentation de l’IA doit être stratégique et adaptée aux besoins des clients.

L’IA générative (GenAI), par exemple, n’en est qu’à ses débuts dans le domaine de la cybersécurité. Bien que le potentiel de la GenAI soit considérable dans des domaines tels que la détection des phishing ou l’analyse de comportements inhabituels, ces technologies sont également utilisées par les cybercriminels pour accroître la complexité de leurs attaques. Un nouveau champ de bataille complexe s’ouvre ainsi, dans lequel les défenses basées sur l’IA doivent être plus rapides et plus précises que jamais.

Cela génère un double défi pour les MSP : ils doivent tirer parti des avantages offerts par l’IA, mais le faire de manière réaliste et avec du recul.

Concrètement, l’apport premier de l’IA devrait être le renforcement de l’expertise humaine et ainsi l’amélioration des capacités de cybersécurité. En mettant en œuvre une stratégie correctement affinée et ciblée, les MSP sont à même de devenir la référence en matière de cybersécurité et de briller dans un environnement de plus en plus concurrentiel. De plus, il est essentiel d’adopter un état d’esprit à long terme ; la cybersécurité est un marathon qui exige de la résilience et de l’adaptabilité face à l’évolution des menaces.

Pour les entreprises, le choix de partenaires technologiques ayant une approche holistique est la clé du succès.

Un partenaire MSP avisé est conscient de l’évolution constante des menaces et demeure prêt à s’adapter rapidement aux nouvelles demandes du marché, tout en s’engageant à assurer la croissance à long terme des MSP ; il garantit que ces derniers ne se contentent pas de survivre, mais prospèrent dans le monde concurrentiel et complexe de la cybersécurité.

Ainsi, si l’IA offre des opportunités de renforcement des défenses, le succès des MSP réside dans son intégration stratégique et dans le maintien d’une approche centrée sur le client, soutenue par des partenaires conscients des enjeux actuels et des besoins futurs.

