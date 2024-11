Depuis sa création, Numeryx Université s’est distinguée par son expertise dans les métiers de l’IT, notamment dans le domaine de la cybersécurité. Au travers de ce partenariat, Numeryx intègrera desormais les Serious Games développés par Sciado Partenaires dans ses cursus de formation.

Une approche immersive pour une formation plus engageante

Cette méthode, reposant sur la plateforme « Dynamic eXperience System », permet aux apprenants de s’immerger dans des environnements virtuels et de relever des défis réels en cybersécurité. Les apprenants sont ainsi confrontés à des scénarios pratiques, où ils doivent prendre des décisions stratégiques tout en développant leurs compétences techniques et comportementales. Laurent Thomas, DGA de Numeryx, se réjouit :

« L’apport de Sciado Partenaires dans ce partenariat est essentiel pour transformer nos méthodes de formation. Leur capacité à créer des environnements immersifs et interactifs nous permet d’aller plus loin dans la montée en compétences de nos clients et de rendre l’apprentissage de la cybersécurité plus percutant et efficace. »

L’expertise de Sciado et Numeryx au service des entreprises et écoles

Sciado Partenaires, actif depuis 2015, a marqué son domaine avec une approche ludique et pratique de la formation. Le partenariat avec Numeryx permet à Sciado d’enrichir son offre de formations en cybersécurité, en s’appuyant sur l’expertise de Numeryx dans ce domaine. Les entreprises et les écoles bénéficient ainsi de formations concrètes et spécialisées, centrées sur la montée en compétences des apprenants face aux enjeux croissants de la cybersécurité. Romain Blourde, co-fondateur de Sciado Partenaires, commente également ce nouveau partenariat :

« Numeryx dispose d’une expertise technique et terrain qui nous permet de répondre à de nouveaux besoins en matière de formation comme sur le sujet de la Cybersécurité. Associer leur savoir-faire pragmatique nos solutions pédagogiques est une garantie de succès pouroffrir aux étudiants et aux collaborateurs de vraies expériences de formation, permettant de développer à la fois les hard et les soft skills.

Une réponse adaptée aux besoins de formation en cybersécurité

Alors que la cybersécurité est devenue une priorité stratégique pour les organisations, ce partenariat doit permettre à Numerys de répondre à une demande croissante en matière de compétences spécialisées. Les solutions proposées combinent à la fois des formations en présentiel et en ligne, offrant aux apprenants une montée en compétences rapide et durable. Les entreprises, tout comme les institutions éducatives, peuvent ainsi mieux préparer leurs équipes et leurs étudiants aux défis actuels de la cybersécurité.