Arrow lance son programme cloud EMEA pour accompagner ses partenaires

Le distributeur Arrow Electronics lance Cloud Amplification Program (CAP), un programme pour soutenir ses partenaires de distribution en région EMEA. Un programme qui doit permettre d’aider les revendeurs à mieux évaluer leur maturité cloud, à optimiser leur offre et à augmenter leurs sources de revenus.

Un programme sur mesure pour les revendeurs

Le Cloud Amplification Program est conçu pour accompagner les revendeurs dans le développement de leurs capacités cloud, en offrant une évaluation approfondie de leur maturité dans le domaine. Ce programme est indépendant des fournisseurs, permettant aux partenaires de choisir les solutions cloud qui répondent aux besoins spécifiques des utilisateurs finaux, tout en s’alignant avec les objectifs de croissance à long terme.

Marco D’Angelo, directeur du cloud pour la région EMEA chez Arrow Enterprise Computing Solutions, commente : « Le marché du cloud continue de croître à un rythme incroyable. Avec des dépenses mondiales dans le cloud public prévues pour dépasser 1 000 milliards de dollars d’ici 2027, et le cloud computing devrait devenir incontournable pour les entreprises d’ici 2028*. Le programme d’amplification du cloud d’Arrow permet aux partenaires de distribution de disposer des outils et des conseils nécessaires pour en tirer profit »

Un parcours en cinq étapes pour renforcer les capacités cloud

Le programme d’amplification du cloud se déroule en cinq étapes clés : évaluation des capacités, création de personas, alignement des objectifs et, enfin, développement d’un plan d’action personnalisé. À chaque étape, les revendeurs bénéficient de l’expertise d’Arrow et de conseils adaptés à leur maturité et à leurs besoins. L’objectif est de renforcer les capacités des revendeurs dans le cloud public et hybride, et de leur fournir un plan concret pour accélérer leur transition vers ces solutions.

Le programme comprend également des livrables personnalisés et des ressources qui permettent aux revendeurs de se perfectionner dans les solutions cloud les plus performantes disponibles. Grâce à cet accompagnement, Arrow entend renforcer l’adoption du cloud et aider ses partenaires à se distinguer sur un marché en constante évolution.

Photo : Marco D’Angelo, Arrow ECS (compte Linkedin)

