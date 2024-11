XDR : Vectra AI lance à son tour son programme dédié aux MSSP

Vectra AI, spécialiste des solutions d’intelligence artificielle pour la détection et la réponse aux menaces, annonce le lancement de son programme Vectra AI Clarity. Un programme conçu pour aider les fournisseurs de services de sécurité managés (MSSP) à répondre à la demande croissante de solutions de sécurité réseau avancées et personnalisées. L’objectif est d’aider les MSSP à offrir des services de cybersécurité adaptés aux attaques complexes et hybrides qui affectent de plus en plus les entreprises.

Une personnalisation accrue des solutions XDR

Le programme Vectra AI Clarity permet aux MSSP de personnaliser les solutions de détection de menaces sur le réseau (NDR) et de détection des menaces d’identité (ITDR) selon les besoins spécifiques de chaque client. Cette approche se distingue des solutions standardisées et offre une flexibilité accrue aux partenaires. Ils peuvent adapter précisément les solutions de sécurité pour répondre aux défis uniques de chaque entreprise, tout en conservant la maîtrise de leurs technologies et de leurs licences.

Christophe Jolly, VP Europe du Sud chez Vectra AI :

« Le potentiel de nos partenariats avec les MSSP est immense, car ces alliances constituent le socle même de notre stratégie de croissance. Avec le lancement du programme Vectra AI Clarity, nous renforçons notre engagement à offrir des services parfaitement adaptés aux attentes de nos partenaires, distributeurs et revendeurs. »

Un soutien renforcé pour les partenaires MSSP

Le programme Vectra AI Clarity comprend également des accords sur des niveaux de service (SLA) avancés, permettant aux MSSP de proposer des engagements à long terme. Ces accords offrent des avantages couvrant plusieurs plateformes sur plusieurs années, renforçant ainsi la qualité des services et la fidélité des clients. Vectra AI fournit en outre un support continu avec une équipe dédiée pour l’analyse, la gestion des incidents et la mise en place d’une surveillance quotidienne, garantissant ainsi une maintenance proactive des solutions de cybersécurité.

La plateforme de Vectra AI se distingue par son utilisation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique pour détecter rapidement les comportements suspects des attaquants. L’Attack Signal Intelligence™ permet aux centres d’opérations de sécurité (SOC) de gérer efficacement les attaques hybrides sophistiquées. La société, qui détient 35 brevets dans ce domaine, se positionne comme un acteur clé dans la cybersécurité grâce à sa capacité à faire face aux menaces émergentes.

Avec ce programme, les MSSP peuvent proposer des options de tarification flexibles, basées soit sur l’adresse IP, soit sur le nombre d’utilisateurs, et peuvent offrir des abonnements annuels ou pluriannuels selon les besoins spécifiques de leurs clients. Cette offre permet d’adapter les solutions aux exigences des entreprises tout en garantissant une rentabilité à long terme pour les partenaires MSSP.

