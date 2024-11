IA, cloud et innovation : entretien avec Arnaud Petit, Managing Director de Sage France

Arnaud Petit est le Managing Director de Sage pour la France et l’Europe du Sud depuis maintenant un an. Il revient pour ChannelBiz sur la place et le rôle des partenaires dans la stratégie de l’éditeur.

Entretien avec Arnaud Petit, Managing Director de Sage France.

Quelle importance tient la distribution indirecte pour Sage ?

Arnaud Petit : Nos partenaires sont une force historique de Sage. Avec d’un côté, des intégrateurs, de plus en plus nombreux, et de l’autre, des revendeurs qui se positionnent davantage comme des apporteurs d’affaires. Nous travaillons avec un écosystème de 1100 partenaires actifs. Tous sont intégrés à notre Sage Partner Program, un programme que nous avons remodelé profondément il y a deux ans. L’objectif était alors de mieux valoriser l’engagement de nos partenaires. Le Sage Partner Program apporte également une meilleure visibilité à nos clients finaux, qui identifient désormais plus rapidement le partenaire le mieux formé, celui qui sera le plus à même de l’accompagner.

Comment évolue votre relation avec vos clients finaux ?

A.P. : Nous sommes à l’écoute de nos clients finaux, depuis toujours. A l’écoute de leurs propositions. Nous aimons rappeler que nous avons été précurseur sur ce sujet, parmi les premiers à avoir intégré des fonctionnalités telles que la « Customer Voice », qui permet à chaque client final de proposer une suggestion d’évolution de nos outils. Derrière, cette proposition est soumise au vote de l’ensemble des autres clients, pour ensuite remonter directement à notre R&D. C’est un fonctionnement apprécié, qui nous fait énormément progresser.

« Une entreprise sur deux dans en France est équipée d’une solution Sage »

Sage a trois métiers : La finance, Les RH, et la paie. Trois métiers qui sont rarement le cœur des métiers de nos clients, mais qui sont essentiels à leur bon fonctionnement. La plupart partagent des enjeux similaires : un souci de productivité et d’efficacité, un besoin de se moderniser, sur lequel nous pouvons les aider. Nos solutions permettent aux entreprises d’automatiser leurs process, de se digitaliser. Sage a près de quarante ans, et aujourd’hui, une entreprise sur deux dans en France est équipée de l’une de nos solutions.

L’innovation et l’IA semblent au cœur du discours de Sage ?

A.P. : Notre rôle d’éditeur nous pousse vers l’innovation, à rester précurseur dans les solutions que nous proposons à nos utilisateurs. Nous pensons ce rôle d’entreprise innovante sur trois niveaux. D’abord en interne : il faut savoir que sur 1400 collaborateurs en France, Sage compte 400 développeurs IT. C’est une force incroyable pour nous. Nous travaillons ensuite avec beaucoup d’attention nos alliances, avec nos partenaires technologiques, comme avec les ISV. Enfin, les acquisitions nous permettent tactiquement d’intégrer de nouvelles solutions, complémentaires.

« Sur 1400 collaborateurs en France, Sage compte 400 développeurs IT »

Nous sommes fiers de compter aujourd’hui dans nos équipes 85 développeurs 100% dédiés à l’IA. Notre Intelligence Artificielle Sage est développée en interne, nous la créons et la protégeons nous-même. Elle reste donc « fermée », c’est-à-dire qu’elle n’existe que dans l’univers Sage, au travers de nos outils.

L’IA impacte-t-elle également le quotidien de vos partenaires ?

A.P. : Bien sûr. Avec le cloud, nos partenaires avaient déjà vu leur rôle évoluer ces dernières années, parfois de manière significative. Plus que jamais, notre écosystème partenaire a un rôle clé auprès de nos clients finaux : celui de suggérer, proposer et implémenter nos solutions Sage. Une approche de plus en plus tournée vers le conseil, qui s’observe sur la migration vers le cloud, mais aussi l’IA. Plus que jamais, les partenaires de distribution se doivent maîtriser les nouvelles technologies. Leur proposition de valeur évolue vers un rôle proche de celui de consultant. Et Sage reste bien sûr présent à leur côté, pour les accompagner dans cette transformation.

