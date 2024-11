Adoption de l’IA : la France à la traîne face à la dynamique mondiale

Malgré l’essor mondial de l’adoption de l’IA, la France affiche des chiffres plus réservés. Seuls 61 % des décideurs français considèrent l’IA comme une technologie mature, un écart notable face aux 80 % observés aux US.

Le rapport sur les opportunités de l’IA (AI Opportunity Report) de Teamviewer, basé sur une étude mondiale réalisée auprès de 1 400 décideurs IT, OT et métiers dans plusieurs pays, met en évidence l’importance croissante de l’intelligence artificielle (IA) comme levier stratégique pour améliorer l’efficacité opérationnelle des entreprises. Selon ce rapport, 75 % des décideurs considèrent l’IA comme indispensable, et 69 % estiment qu’elle sera à l’origine du plus grand boom de productivité depuis un siècle.

Les chiffres clés de l’étude :

61 % des décideurs s’accordent à dire que le battage médiatique autour de l’IA est terminé, soulignant la nécessité de solutions pratiques porteuses de résultats concrets pour les entreprises.

Un quart des répondants estiment qu’une non-adoption de l’IA expose à une perte de compétitivité et que le manque d’automatisation risque d’entraîner une hausse des coûts.

L’IA aide d’ores et déjà les professionnels de l’IT à économiser près de 16 heures de travail par mois, ce qui laisse présager des gains de productivité supplémentaires à l’avenir.

Bénéfices financiers de l’IA : nouvel impératif pour les équipes IT ?

Les professionnels du secteur informatique sont parmi les plus grands utilisateurs d’outils d’IA, économisant en moyenne 16 heures de travail par mois, dont 7 heures pour les Français. En comparaison, les employés du secteur public, où l’adoption de l’IA est moins avancée, ne bénéficient que de 6 heures d’économie. Cet allègement de la charge de travail permet aux équipes IT de se concentrer sur des tâches plus stratégiques, favorisant l’innovation au sein des organisations. Ces données soulignent un potentiel significatif d’amélioration de la productivité à mesure que l’IA continue de s’implanter.

« 79 % des décideurs interagissent désormais avec l’IA au moins une fois par semaine, une augmentation notable par rapport aux 52 % de l’an dernier. »

L’adoption de l’IA semble également prometteuse sur le plan financier. 61 % des professionnels interrogés pensent qu’elle aura un impact positif sur les résultats financiers au cours de l’année à venir, certains indiquant une augmentation moyenne des revenus de 211 %. Cependant, 61 % des décideurs estiment que le battage médiatique autour de l’IA est derrière nous. Ils recherchent des applications pratiques, et 26 % avertissent que les entreprises qui n’adoptent pas l’IA risquent de se laisser distancer par leurs concurrents. Pour les équipes IT, intégrer l’IA dans leurs processus est essentiel pour rester compétitifs et éviter une hausse des coûts, car 25 % des professionnels estiment qu’un manque d’automatisation engendrera des dépenses supplémentaires. Ces préoccupations renforcent la nécessité d’adopter des solutions d’IA pratiques pour améliorer l’assistance informatique.

La France face à l’IA : un retard à combler pour les équipes IT ?

Les professionnels français adoptent une approche plus réservée vis-à-vis de l’IA. Seulement 61 % des répondants classent leur utilisation de l’IA comme mature, le taux le plus bas parmi les pays étudiés, loin derrière les États-Unis, à 80 %. De plus, seuls 59 % des Français considèrent l’IA comme le plus grand catalyseur de productivité, contre 74 % au Royaume-Uni. Ce scepticisme explique pourquoi seulement 61 % des organisations françaises prévoient de renforcer leurs formations à l’IA dans les six à douze prochains mois.

»Avec seulement 61 % des professionnels classant leur utilisation de l’IA comme mature, la France affiche le taux le plus bas parmi les pays étudiés, loin derrière les États-Unis »

L’enquête révèle aussi que 72 % des professionnels (61 % en France) estiment que l’IA leur permet de se recentrer sur des tâches stratégiques, tandis que 70 % déclarent qu’elle les aide à acquérir de nouvelles compétences. Mei Dent, CPTO de TeamViewer, indique que « 79 % des décideurs interagissent désormais avec l’IA au moins une fois par semaine, une augmentation notable par rapport aux 52 % de l’an dernier. » L’acquisition de compétences en IA devient cruciale pour le développement des carrières dans un marché du travail en constante évolution, soulignant l’importance de l’IA pour améliorer la productivité et favoriser la croissance professionnelle.

