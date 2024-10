Nomination : Le nouveau DG de Cognizant France dresse sa feuille de route

Cognizant, société de conseil et de services spécialisée dans la transformation et la modernisation des entreprises, a récemment nommé Long Le Xuan en tant que Directeur Général de Cognizant France.

Long Le Xuan sera chargé d’élaborer la direction stratégique et de superviser la performance opérationnelle de l’entité française. Avec plus de vingt ans d’expérience dans le secteur numérique et les nouvelles technologies, Long Le Xuan a fait ses débuts chez Devoteam Consulting puis Bouygues Telecom, avant de rejoindre Atos en 2006.

Long Le Xuan, un expert de la Tech pour piloter la transformation de Cognizant France

Durant ses douze années chez Atos, il a occupé des postes de direction variés à l’international dans les domaines des achats, des services managés et de la cybersécurité. Plus récemment, il a œuvré chez Econocom, où il a dirigé la filiale Infeeny, spécialisée dans les technologies Microsoft, et occupé le poste de Directeur Général de l’activité Digital Services, siégeant également au Comité Exécutif du groupe. Une nomination commentée par le principal intressé, qui dresse déjà une première feuille de route pour l’entreprise :

« En France, nous devons composer avec un écosystème très riche et une multitude d’acteurs et de partenaires. Il est essentiel de travailler de concert pour accompagner les entreprises dans l’adoption de technologies transformatrices. A l’ère de l’IA, nous avons un rôle central à jouer dans l’orchestration de l’accélération de l’innovation. Nous souhaitons devenir un partenaire essentiel dans la transformation digitale au sein de notre écosystème : incontournable chez nos clients, référent chez nos partenaires et au cœur des stratégies de croissance et de conduite du changement. »

Ce recrutement vient renforcer l’ambition de Cognizant sur le marché français. Avec l’essor des technologies d’intelligence artificielle, Long Le Xuan entend positionner Cognizant comme un partenaire clé de la transformation digitale au sein des grands secteurs économiques, notamment la pharmacie, le secteur bancaire, les assurances, la défense, l’industrie, l’énergie, la distribution, et les biens de consommation.

Crédit Photo : Long Le Xuan, Directeur Général de Cognizant France

Retrouvez chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : Le magazine des revendeurs et intégrateurs en France. 60 pages pour tout comprendre des enjeux de la distribution IT & Tech et des tendances du marché Infra, Telecom, Cyber et AV. Et Pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.fr.