Cisco 360 Partner : avec son nouveau programme, Cisco entend aider ses partenaires à exploiter le potentiel de l’IA

L’objectif annoncé de ce nouveau programme sera d’accroître la valeur ajoutée pour les clients, pour permettre aux partenaires de mieux répondre aux besoins complexes de leurs clients tout en modernisant leurs infrastructures et en intégrant des charges de travail d’intelligence artificielle (IA) et en garantissant la sécurité et la résilience des organisations. Développé en collaboration avec les partenaires et les clients, Cisco 360 Partner doit s’inscrire dans une démarche visant à rehausser le niveau de performance et de valeur de ses partenaires dans un environnement commercial en constante évolution.

» Aujourd’hui, notre objectif est de permettre aux clients d’exploiter pleinement le potentiel de la technologie pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Tel est le credo du programme Cisco 360 Partner. » Rodney Clark, Cisco.

80 millions pour soutenir la transformation des partenaires

Cette initiative marque un tournant stratégique pour Cisco, qui cherche à accompagner ses partenaires, dans l’évolution de leur Business model. Le programme met l’accent sur la création de valeur plutôt que sur le volume des transactions, en tenant compte de la manière dont les partenaires satisfont les besoins de leurs clients. Des processus simplifiés et de nouvelles méthodes de suivi des performances qui doivent renforcer l’expérience client et positionner les partenaires comme des acteurs clés.

En parallèle, Cisco a annoncé un investissement initial de 80 millions de dollars pour soutenir cette transformation, dont 60 millions serviront à offrir des avantages aux partenaires qualifiés, tels que des abonnements à Cisco U pour le développement des compétences, et 20 millions pour des formations trimestrielles axées sur des thématiques telles que l’IA, la sécurité et les réseaux.

Rodney Clark, vice-président principal des partenariats et des petites et moyennes entreprises chez Cisco :

« Grâce à notre nouveau programme, qui repose sur la création de valeur, les partenaires seront en capacité de générer une croissance rentable qu’il s’agisse de pratiques liées au cycle de vie, de capacités techniques ou de services gérés. Avec une période de transition de 15 mois, les partenaires bénéficieront d’un temps de préparation et pourront maximiser leur potentiel en rejoignant le programme Cisco 360 Partner. »

Cisco 360 Partner : Préparer les partenaires à l’ère de l’intelligence artificielle

Pour accompagner cette transition, Cisco a annoncé le lancement de la Cisco AI-Ready Infrastructure Solution, une spécialisation dédiée à l’IA, permettant aux partenaires de se positionner comme experts en matière de solutions et de services compatibles avec l’IA. Le programme Cisco 360 doit être déployé progressivement, afin que les partenaires soient bien informés et soutenus à chaque étape de cette transformation, tout en garantissant la protection de leurs investissements actuels.

Les objectifs du programme Cisco 360 Partner tel que présentés par Cisco :

Redéfinir la valeur des relations avec les partenaires à l’aide d’un cadre simplifié qui reconnaît les diverses façons dont les partenaires apportent de la valeur aux clients. Cette approche mesurera la valeur que les partenaires apportent au sein de portefeuilles spécifiques ou de plusieurs portefeuilles, les récompensant en fonction de la manière dont leur modèle commercial prend en charge le cycle de vie et les services gérés, l’investissement dans les compétences, l’expansion de la base de clientèle et l’engagement dans le parcours client et l’écosystème des partenaires. Les partenaires qualifiés auront accès à un large éventail d’avantages tels que le Cisco Partner Incentive et d’autres avantages non financiers.

à l’aide d’un cadre simplifié qui reconnaît les diverses façons dont les partenaires apportent de la valeur aux clients. Cette approche mesurera la valeur que les partenaires apportent au sein de portefeuilles spécifiques ou de plusieurs portefeuilles, les récompensant en fonction de la manière dont leur modèle commercial prend en charge le cycle de vie et les services gérés, l’investissement dans les compétences, l’expansion de la base de clientèle et l’engagement dans le parcours client et l’écosystème des partenaires. Les partenaires qualifiés auront accès à un large éventail d’avantages tels que le et d’autres avantages non financiers. Élever la position des partenaires : afin de simplifier et d’améliorer la proposition de valeur de nos partenaires et leur notoriété auprès des clients, Cisco adopte deux appellations : Cisco Partner et Cisco Preferred Partner . Les partenaires peuvent obtenir ces appellations pour chaque portefeuille, comme la sécurité ou le réseau, ce qui leur permet d’être reconnus et de se présenter comme un partenaire privilégié de Cisco en matière de sécurité ou un partenaire privilégié de Cisco en matière de réseau.

afin de simplifier et d’améliorer la proposition de valeur de nos partenaires et leur notoriété auprès des clients, Cisco adopte deux appellations : et . Les partenaires peuvent obtenir ces appellations pour chaque portefeuille, comme la sécurité ou le réseau, ce qui leur permet d’être reconnus et de se présenter comme un partenaire privilégié de Cisco en matière de sécurité ou un partenaire privilégié de Cisco en matière de réseau. L’avenir des spécialisations : Cisco continuera à aider les partenaires à se différencier sur le marché en développant une expertise approfondie dans des domaines spécifiques ou dans plusieurs portefeuilles. Le nouveau programme changera progressivement d’orientation en passant des spécialisations traditionnelles en architecture aux spécialisations basées sur les solutions, puis aux spécialisations de « prochaine génération » qui ne seront accessibles qu’aux partenaires privilégiés.

Crédit photo : Rodney Clark, vice-président principal des partenariats et des petites et moyennes entreprises chez Cisco (compte Linkedin)

