L’intégrateur Nomios accélère sa croissance en Europe avec une acquisition majeure en cybersécurité

Nomios, acteur européen de solutions et services de cybersécurité et de réseaux sécurisés, a récemment annoncé l’acquisition de la société britannique Dionach, spécialisée en cybersécurité. Avec le soutien de Keensight Capital, fonds de capital-investissement ayant pris une participation majoritaire dans Nomios fin 2023, cette opération stratégique vise à enrichir l’offre de Nomios dans des segments clés comme le conseil, l’audit et les tests d’intrusion.

Nomios et Dionach : des expertises complémentaires

L’expertise de Dionach en matière de tests d’intrusion, d’audit de sécurité et de conformité complète l’éventail de services de Nomios, élargissant ainsi sa capacité à répondre aux exigences croissantes des entreprises en matière de cybersécurité. Avec plus de 50 experts en cybersécurité, Dionach accompagnait jusqu’à maintenant plus de 400 clients à travers le monde, leur fournissant des services visant à renforcer la résilience des infrastructures IT. Un rapprochement commenté par Sébastien Kher, fondateur et président de Nomios :

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de renforcer notre partenariat avec Dionach au travers de cette acquisition. Ensemble, nous serons en mesure de réaliser une croissance toujours plus soutenue en offrant à nos clients des services encore plus complets de cybersécurité. Les services de Dionach nous permettront de développer notre offre dans ces segments, et la forte présence régionale de l’entreprise nous aidera à élargir et à consolider notre portée géographique. »

Avec cette acquisition, Nomios renforce non seulement sa position en Europe, mais aussi son équipe, qui compte désormais plus de 800 experts sur sept marchés européens. En combinant leurs ressources, Nomios et Dionach visent une approche intégrée pour protéger et accompagner leurs clients dans des environnements technologiques de plus en plus complexes.

Desormais 800 experts sur sept marchés européens pour Nomios

Dionach rejoint Nomios dans une démarche soutenue par Keensight Capital, l’un des fonds de capital-investissement paneuropéens majeurs, qui vise à accélérer la croissance de ses entreprises partenaires. Philippe Crochet, Managing Partner chez Keensight Capital, souligne l’importance de cette acquisition pour Nomios :

« L’acquisition de Dionach permettra à Nomios d’élargir son expertise en conseil et son empreinte internationale, ce qui renforcera ainsi sa position de leader de la cybersécurité en Europe. Nous sommes impatients de continuer à soutenir l’entreprise dans cette nouvelle phase de croissance. »

En intégrant Dionach, Nomios entend également renforcer sa base de clients dans des secteurs variés comme la finance, l’aviation, l’énergie, la santé, le retail et la technologie, à travers des services de sécurité renforcés, notamment des tests Red Team, des audits de sécurité et des services de conseil.

Crédit photo : Sébastien Kher, fondateur et président de Nomios (Compte Linkedin)

Retrouvez chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : Le magazine des revendeurs et intégrateurs en France. 60 pages pour tout comprendre des enjeux de la distribution IT & Tech et des tendances du marché Infra, Telecom, Cyber et AV. Et Pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.fr.