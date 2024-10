ChannelBiz vous invite à l’afterwork caritatif « Movember, l’IT solidaire », le mercredi 13 novembre

Organisé en partenariat avec 7 éditeurs et constructeurs IT: Acronis, Commvault, Hitachi, Quantum, Lenovo, Nutanix, et Port Designs, la soirée « Movember, l’IT solidaire » réunira le mercredi 13 novembre une cinquantaine de revendeurs, intégrateurs et MSP au restaurant O11ze, à La Garenne-Colombes.

Une soirée caritative au profit de l’association CerHom

L’objectif : Networker, tout en sensbilisant les participants aux enjeux de la santé masculine, et bien sûr récolter des fonds pour Movember, et plus particulièrement pour l’association CerHom, partenaire historique du mouvement en France.

Je m’inscris à la soirée Movember, l’IT solidaire

Movember – contraction de « Mo » pour « moustache » et de « November » pour « novembre » est un mouvement né en Australie en 2023. Sa mission : Changer le visage de la santé des hommes sur plusieurs sujets : lutter contre les cancers masculins, la santé mentale et la prévention du suicide. Alors que la médecine avance chaque année, les hommes continuent de mourir en moyenne 6 ans plus jeunes que les femmes. Pour le mouvement Movember, cet écart d’espérance de vie n’est pas une fatalité. Le mouvement mutiplie les initiatives auprès des hommes de tous âges pour sensibiliser, et faire progresser la recherche, en particulier sur le cancer de la prostate, le cancer des testicules, la santé mentale et la prévention du suicide.

100% des bénéfices de la soirée Movember, l’IT solidaire seront reversés à l’association CerHom, l’association porte-étendard de Movember en France sur les messages liés aux cancers masculins, auprès des institutions, entreprises et organisations. CERHOM (Fin du canCER et début de l’HOMme) est une association née sous l’impulsion du Professeur FIZAZI , chef de service d’Oncologie de l’Institut Gustave Roussy de Villejuif. L’équipe Movember de Cerhom se nomme DoYouMovember, L’association a lancé le premier centre d’écoute dédié aux cancers masculins, Deux lignes dédiées aux malades et aux familles. Plus d’infos sur CerHom ici.

Rejoignez-nous : pour soutenir le mouvement Movember et l’association Cerhom, inscrivez-vous gratuitement à la soirée Movember, l’IT solidaire

Retrouvez chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : Le magazine des revendeurs, MSP et intégrateurs en France. 60 pages pour tout comprendre des enjeux de la distribution IT & Tech et des tendances du marché Cyber, Infra, Telecom et AV. Et Pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.fr.