« Proposer une offre de téléphonie 360° » : entretien avec François Barde, responsable des ventes indirecte de Dstny

Entretien avec François Barde, responsable des ventes indirectes Dstny.

Pourquoi devenir partenaire Dstny en 2024 ?

F.B. : Proximité, qualité, innovation, tel est le for intérieur des stratégies de développement B2B. Le modèle économique d’une entreprise moderne ne repose plus uniquement sur la production ou la vente, mais sur l’intégration de services innovants et durables. Notre leitmotiv Dstny est de proposer une offre à 360° complète de téléphonie fixe pro et VoIP : cloud et infrastructures, solution UCaaS, et accompagnement. Nos partenaires Dstny disposent également d’un vrai choix de mobiles et devices professionnels reconditionnés grâce à notre partenariat avec Back Market Pro…

Dstny est leader européen sur les solutions de communication basées sur le cloud, mais pas encore premier sur le marché. Est-ce un objectif ?

F.B. : Chaque chose en son temps : Avec déjà 1000 collaborateurs Dstny à votre service, dont 200 en France, nous anticipons d’ores-et-déjà de maintenir notre place de leader en croissance et innovation UCaaS et mobile. Ne négligeons pas l’avènement de la fibre, au détriment du réseau cuivre. Dstny répond déjà à la problématique de l’obsolescence du réseau RTC, qui en plus d’être capricieux est déclaré bien trop énergivore…

Une mission qui pourrait paraître audacieuse ?

F.B. : Pour un jeune loup sans doute, mais Dstny suit les évolutions du marché depuis 2008, en étant un leader européen incontournable. Notre solution personnalisée de communications unifiées, MBCaaS Dstny, est bien sûr « Mobile first », mais elle exploite parfaitement cette convergence fixe-mobile-Microsoft Teams-CRM. Nous nous employons à encourager les nouveaux usages de communications multicanaux. Nous sommes également fiers d’offrir une disponibilité fiable à 99.9% pour les professionnels. Sans négliger la sécurité, les normes RGPD, et notre accompagnement autour des réglementations de l’ARCEP.

Covage et Epos, deux des partenaires technologiques présents au Business Tour Dstny, semblent déjà convaincus ?

F.B. : Et pour cause ! Déjà 3 millions d’utilisateurs en Europe et 1200 partenaires ! Il est possible de recevoir des appels depuis un poste physique – encore si cher a l’hexagone surtout depuis la COVID – mobile et même softphone. Notre solution s’adapte à la structure de l’entreprise, citons les nouvelles exigences du télétravail tout en proposant une expérience qualifiée de « fluide et intuitive », et également « agile et hybride »

Nous avons évoqué le passé et le présent, que prévoit votre boule de cristal ?

F.B. J’aime beaucoup cette petite parenthèse sur l’avenir ! Nous sommes les télécoms de demain. Notre mantra pour 2024 : anticiper la fermeture du réseau cuivre, renouveler les parcs On-premise, et instaurer des nouveaux usages de communications en entreprise.

Un mot de conclusion ?

“Que vous soyez intégrateur télécoms, intégrateur IT, intégrateur CRM ou revendeur Microsoft, choisissez Dstny pour performer.” !

