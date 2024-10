Unified Communications as a Service(UCaaS) : Première réussie pour le Business Tour de Dstny en France

Du 10 septembre au 25 septembre, Dstny est parti à la rencontre de ses partenaires. Un tour de France qui aura mené l’opérateur (et éditeur) d’Aix-en-Provence à Lyon, en passant par Lille et Toulouse, et conclu à Paris.

ChannelBiz n’a pas résisté à l’envie de découvrir de l’intérieur de ce Business Tour 2024, et d’explorer les évolutions du marché de la Unified Communication as a Service (UCaaS), avec une attention particulière sur la manière dont la téléphonie cloud, les collaborations à distance et les outils d’intégration omnicanaux peuvent transformer leur façon de travailler.

2008. Il est loin le temps où Dstny – alors OpenIP – pointait le bout de son nez dans notre chère Belgique. Aujourd’hui, avec son Business Tour 2024, DSTNY France rappelle à quel point l’entreprise a évolué ses dernières années. Le rendez-vous était donné aux partenaires du groupe, et plus globalement aux entreprises souhaitant tirer parti des nouvelles technologies de communication, des tendances et des innovations « Made in Dstny». Un pari qui semble gagné, à la vue des nombreux participants aux différents étapes du roadshow, et particulièrement à la date parisienne, qui clôturait ce premier tour.

Les solutions cloud et l’avenir des communications B2B

Ces journées sont toujours un vecteur, un espace de rencontres, où les entreprises partenaires peuvent débattre via des conférences, en l’occurence des ateliers dédiés à des sujets tels que la protection des données dans les communications professionnelles, ou Dstny 360, la solution MBCaaS, qui malgré ses progrès indiscutables en termes d’adoption, peine à s’imposer complètement sur le marché le marché européen, et plus particulièrement la France.

Pour ne résumer cet événement qu’à un mot, le Dstny Business Tour 2024 est “ambitieux” et vise à “proposer les solutions BtoB de demain”. Bien que soumise à rude concurrence, Dstny arbore fièrement quelques 1200 partenaires qui lui font confiance au quotidien. Aussi, dans un marché en pleine mutation, la firme cherche à séduire les intégrateurs télécoms, les intégrateurs IT, CRM ou revendeur Microsoft.

« La proximité avec nos partenaires est essentielle dans un environnement changeant et très concurrentiel. En étant à l’écoute de leurs besoins, nous pouvons intégrer rapidement de nouvelles technologies dans nos produits et services, facilitant ainsi le développement de projets innovants en collaboration avec nos partenaires », souligne Olivier Marcillaud, directeur général de Dstny France.

On appréciera également la présence de partenaires technologiques de Dstny tels qu’Epos et Covage, en tant qu’ambassadeurs prônant les meilleures pratiques en matière de communication unifiée, prolixe, efficace, en restant respectueux de l’empreinte carbone qu’ils génèrent. L’objectif assumé de Dstny ? Convertir bien sûr un maximum d’entreprises et de partenaires à leur solution 360°, conscient de la transformation numérique qui s’opère aujourd’hui – feu le réseau cuivre qui subit l’humidité, les coupures, et nombre d’aléas, c’est donc la fibre qui s’imposera dès 2030. Dstny y est préparé depuis des années et le revendique.

MBCaaS : un pari européen pour l’avenir des télécoms

Le groupe parie sur les solutions cloud : en quelques mots, du très haut débit, voire des débits sur mesure, des alertes en temps, comme du monitoring réseaux et des back-up… Quant à l’avenir des solutions de communications B2B, Dstny songe déjà aux problématiques telles que “comment intégrer l’intelligence artificielle”, “rationaliser leurs processus internes pour rester compétitives”, “penser environnement”…

L’offre MBCaaS Dstny vise logiquement un marché paneuropéen, comme le rappelle François Barde, Head of Indirect Sales France :

“Vous choisissez de recevoir vos appels depuis un poste physique, mobile, softphone, Teams de Microsoft, CRM, grâce à une convergence exclusive ! Nous visons une accélération de l’adoption en France. Nous sommes clairement tournés vers l’avenir des communications.”

En somme, Dstny solidifie son expertise et son positionnement atypique d’interlocuteur unique « 2 en 1 » : à la fois opérateur et éditeur. Fort de son offre 360° qui inclue téléphonie fixe d’entreprise, VoIP, connectivité, offres Data, Mobile professionnels, cloud, infrastructures, le groupe rappelle enfin avec fierté de sa collaboration avec Back Market Pro (achats d’équipements reconditionnés), et annonce que la solution MBCaaS Dstny a déjà été accueillie à bras ouverts par 3 millions d’utilisateurs.

