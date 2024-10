MSSP : TD SYNNEX mise sur la plateforme de cybersécurité de Lookout

Les revendeurs et MSP partenaires de TD SYNNEX en France verront ce nouvel accord d’un bon oeil : Ils vont pouvoir retrouver dans le portefeuille de services managés du distributeur l’offre MSSP de Lookout. Un accord stratégique pour les deux parties, tant que marché des services managés – et notamment des services de sécuritémanagés (MSSP) ne cesse de se dévellopper, en France comme dans le monde.

Lookout : nouvel atout de TD SYNNEX pour séduire les MSSP ?

TD SYNNEX voit Lookout un renfort de point : Fort de plus de 200 Millions de mobiles protégés dans le monde, Lookout offre une vue unique de la surface d’expositions représentée par les flottes mobiles. L’éditeur a adapté non seulement l’offre commerciale mais aussi la solution EDR mobile pour répondre aux besoins spécifiques des MSP.

Un accord dont se félicite Kizitho Ilongo, Directeur Senior de la BU Cybersécurité d’Advanced Solutions :

« L’ambition de TD SYNNEX est d’apporter des solutions concrètes et rentables aux partenaires MSSP et l’offre Lookout s’inscrit parfaitement dans cette perspective. Sa croissance et son expertise font de Lookout la combinaison parfaite pour accélérer le développement du modèle MSSP en France »

À lire également sur ChannelBiz : « Multiplier par 3 notre empreinte sur le marché de la cyber”, TD SYNNEX détaille sa stratégie et ses ambitions

Le distributeur met en avant les avantage opérationnels offerts aux MSSP par Lookout : un taux de 95% de résolution des problèmes par l’utilisateur final, des exigences minimales en matière de support, une architecture multi-tenant et de nombreuses API pour une gestion centralisée, sécurisée et évolutive, une cogestion pour étendre la visibilité et le contrôle administratif aux clients MSP, des modèles de tarification flexibles pour s’adapter aux contrats de service existants sans aucun engagement minimum et un reporting centralisé pour une supervision complète de tous les clients.

Jean Christophe Prudhomme – Senior Channel Manager Europe du Sud Lookout:

« Notre historique de partenariat et la position unique de TD SYNNEX France en matière d’adressage des partenaires MSP et MSSP en fait un partenaire idéal pour renforcer notre offre destinée aux MSSP français. Nous sommes convaincus que l’approche ‘MSSP-native’ de Lookout apporte une valeur unique aux partenaires en leur permettant de fournir une offre de protection mobile optimum et en bénéficiant d’une plateforme multitenant pour faire face au paysage de menaces mobiles de plus en plus structuré et complexe ».

