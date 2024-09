MSP, CSP, ISV : le spécialiste du streaming de données Confluent lance son programme partenaire OEM

La nécessité de disposer de données en temps réel a positionné le streaming de données comme une fonctionnalité indispensable pour les entreprises. Selon ISG Software Research*, « d’ici 2026, plus des trois quarts des systèmes d’information des entreprises incluront des fonctionnalités de streaming de données et le traitement des événements. »

Le nouveau programme de Confluent s’inscrit dans ce contexte, et entend faciliter le lancement et l’amélioration des offres de ses partenaires desintées aux clients finaux, grâce à sa plateforme de streaming de données pour Apache Kafka et Apache Flink. Des partenaires qui pourront ainsi mettre sur le marché des produits en temps réel et des offres Kafka, tout en monétisant facilement la demande croissante pour le streaming de données.

Permettre aux MSP, CSP et ISV de développer leurs activité grâce aux streaming de données

Les MSP, ISV et CSP engagés dans le programme s’appuieront sur une certification, un support technique, et les conseils d’expert pour l’implentation de la plateforme.

« Alors que les technologies basées sur les données, comme la GenAI, deviennent essentielles aux opérations des entreprises, la question n’est plus de savoir « si » ou « quand » une entreprise aura besoin de streaming de données, mais plutôt « quel est le moyen le plus rapide et le plus rentable de commencer? » explique Kamal Brar, VP senior des ISV mondiaux et APAC chez Confluent. Nous aidons nos partenaires à débloquer de nouvelles sources de revenus en répondant à la demande croissante pour les données en temps réel dans chaque région qu’ils couvrent. Confluent offre le moyen le plus rapide pour fournir un streaming de données de niveau entreprise, permettant aux partenaires d’accélérer la prestation de services, de réduire les coûts de support et de minimiser la complexité et les risques globaux. »

L’ESN Infosys, partenaire privilégié de Confluent

Confluent s’appuie également sur le témoignage de ses partenaires stratégiques pour mettre en avant les bénéfice de son programme OEM. C’est notamment le cas d’Infosys, et de son EVP et Co-Head of Delivery Dinesh Rao, qui explique pourquoi l’ESN s’engage au côté de Confluent : « Les entreprises qui subissent des transformations numériques font confiance à Infosys pour des technologies qui répondent aux exigences rigoureuses des entreprises et garantissent un succès à long terme . En tirant parti des solutions avancées de streaming de données de Confluent, nous pouvons mener à bien les projets de nos clients plus efficacement, en minimisant les risques et en réduisant les coûts. Nos clients bénéficient de plateformes complètes qui incluent des connecteurs préconstruits, un traitement de flux natif, des contrôles de qualité des données, une sécurité de niveau entreprise, une gouvernance, une surveillance et bien plus encore. »

Les caractéristiques du programme OEM, telles que presentées par Confluent, incluent notamment :

Revue de conception et support au développement : Créez votre offre de streaming de données avec des conseils architecturaux et un support de développement pratique de l’équipe de Confluent , forte de plus d’un million d’heures de développement autour de Kafka.

: Créez votre offre de streaming de données avec des conseils architecturaux et un support de développement pratique de l’équipe de , forte de plus d’un million d’heures de développement autour de Kafka. Vitesse de mise sur le marché : Accélérez le retour sur investissement avec une plateforme complète de streaming de données prête à l’emploi, incluant plus de 120 connecteurs Kafka, le traitement de flux Flink, une sécurité de niveau entreprise et des contrôles de qualité des données, ainsi qu’une surveillance basée sur le cloud.

: Accélérez le retour sur investissement avec une plateforme complète de streaming de données prête à l’emploi, incluant plus de 120 connecteurs Kafka, le traitement de flux Flink, une sécurité de niveau entreprise et des contrôles de qualité des données, ainsi qu’une surveillance basée sur le cloud. Certification Confluent : Lancez en toute confiance avec la preuve que votre produit ou offre de streaming de données est approuvé et soutenu par le leader de l’industrie.

: Lancez en toute confiance avec la preuve que votre produit ou offre de streaming de données est approuvé et soutenu par le leader de l’industrie. Conditions commerciales flexibles : Packagez facilement les offres destinées à vos clients avec des conditions commerciales qui correspondent à votre mode de vente.

: Packagez facilement les offres destinées à vos clients avec des conditions commerciales qui correspondent à votre mode de vente. Support technique expert : Offrez un support Kafka et Flink assuré par des committers à votre entreprise et gérez facilement toute question ou problème client.

Source : ISG Software Research

Crédit photo : Kamal Brar, VP senior des ISV mondiaux et APAC chez Confluent (compte Linkedin)

