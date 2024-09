L’opérateur Celeste lance sa solution de détection de vulnérabilités des PME et collectivités

CELESTE, opérateur fibre, cloud et cybersécurité, annonce aujourd’hui le lancement de Cyber Access. Une solution de scan de vulnérabilité des adresses IP qui apporte une première approche de contrôle et de protection pour les PME et collectivités face aux cyberattaques.

Pour ce pure player B2B, il était important de proposer une solution en réponse au contexte du marché. Cesleste les chiffres alarmant des menaces cyber, que ce soit en France ou dans le monde : une cyberattaque a lieu toutes les 39 secondes dans le monde 1. En France, 385 000 cyberattaques réussies ont ciblé des organisations publiques et privées en 2022 2. Les TPE et PME, souvent moins bien protégées, sont des cibles privilégiées, avec des conséquences potentiellement dévastatrices.

Cyber Access : nouvelle solution de sécurisation des SI

CELESTE a ainsi choisi de répondre à ce besoin critique des entreprises et des collectivités avec Cyber Access, une solution de scan des réseaux informatiques hébergée dans ses datacenters français. Une annonce détaillée par Nicolas Aubé, son Président :

« Avec Cyber Access, nous démocratisons l’accès à un outil de cybersécurité professionnel, permettant aux PME et collectivités de faire un premier pas vers une meilleure protection contre les cyberattaques. Cette solution s’inscrit dans notre engagement continu à accompagner les entreprises dans la révolution numérique »

Les principales caractériques de Cyber Access, tellques que présentées par Celeste :

Cyber Access vise à identifier rapidement les problèmes de sécurité, tout en permettant la montée en compétences des équipes.

Scanner de vulnérabilité automatisé : au travers d’une interface simplifiée, Cyber Access reproduit le comportement d’un cyberattaquant de façon automatisée, utilisant des scénarios d’attaques mis à jour quotidiennement.

Rapport détaillé et hiérarchisé : les vulnérabilités sont classées par degré de criticité, avec un score attribué allant de A (très bon) à F (très mauvais). Le rapport indique précisément la localisation de chaque faille et la manière de la corriger.

Personnalisable et évolutif : le périmètre de scan est défini avec le client, permettant une approche sur mesure.

Celeste met enfin en avant les bénéfices attendues de sa nouvelle solution, pour ses clients : l’opérateur explique ainsi qu’aucune compétence technique spécifique n’est requise pour son utilisation ; et que les données sont hébergées à 100% en France dans les datacenters certifiés de CELESTE, garantissant leur souveraineté.

Crédit Photo : Nicolas Aubé, Président de Celeste (compte Linkedin)

