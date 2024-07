« Offir aux MSP une solution de récupération après sinistre en tant que service (DRaaS) » N-able Introduit Cove Standby Image pour VMware ESXi

N-able, spécialiste des solutions pour la supervision et la gestion à distance, la protection des données externalisée et la sécurisation des prestataires de services informatiques, introduit Cove Standby Image pour VMware ESXi. Avec l’objectif d’accroître la flexibilité et l’accessibilité de la récupération après sinistre en tant que Service.

Cove Data Protection va au-delà de la sauvegarde traditionnelle, offrant une résilience cybernétique améliorée

L’approche de Cove en matière de cyber-résilience et de préparation aux ransomwares inclut plusieurs niveaux d’innovation, allant de l’isolation par défaut du stockage des sauvegardes, à l’offre de tests de récupération automatisés et au stockage de copies immuables dans le cloud privé de N-able, jusqu’à l’expansion des options de récupération après sinistre pour les clients. N-able annonce également que Cove Data Protection™ a renforcé sa flexibilité en matière de récupération après sinistre en introduisant Standby Image pour VMware ESXi. Cette fonctionnalité inclut également la prise en charge de Hyper-V et de Microsoft Azure, offrant ainsi aux MSP et aux professionnels de l’informatique une solution de récupération après sinistre en tant que service (DRaaS) plus intelligente et rentable pour leurs utilisateurs finaux. Cette mise à jour s’inscrit dans la continuité de la vision de l’Ecoverse de N-able, permettant aux utilisateurs de progresser avec les solutions N-able tout en utilisant l’écosystème qu’ils exploitent actuellement.

Stefan Voss, Vice-président de la gestion des produits chez N-able :

« L’architecture et l’approche de Cove sont particulièrement robustes pour la résilience cybernétique ; nous dépassons les produits de sauvegarde traditionnels conçus pour les catastrophes physiques et naturelles. Alors que les solutions de sauvegarde basées sur des appliances ont été largement adoptées par le passé, elles représentent une dépense inutile et peuvent être sujet aux attaques à l’échelle du réseau. Avec cette dernière mise à jour, les utilisateurs de Cove peuvent créer une machine virtuelle bootable après chaque sauvegarde dans leur choix de plusieurs environnements de récupération, y compris désormais ESXi. Cove aide nos partenaires à être prêts pour une récupération plus rapide en cas d’urgence, sans engager de dépenses inutiles. »