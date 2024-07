Stratégie Channel : À la découvert l’Alt Eco, fournisseur français de matériel IT reconditionné

Basée en région lyonnaise, Alt Eco, créée en 2014, est spécialisée dans le reconditionnement de matériel IT. L’entreprise s’appuie sur un réseau de revendeurs en France, quelle engage dans sa démarche d’alternative écologique et économique.

Rencontre avec Sophie Giret-Haouy, Directrice Commerciale chez Alt Eco, depuis deux ans, qui supervise la distribution auprès des revendeurs de l’entreprise.

Comment s’est construit votre réseau de distribution indirecte ?

Sophie Giret-Haouy : Le marché du reconditionné s’est d’abord implanté en grande distribution, adressant principalement des particuliers. Nos revendeurs restent donc encore majoritairement sur ce canal de vente, aussi bien en GSA qu’en GSS. De plus en plus de revendeurs spécialisés dans la vente d’équipements informatiques aux professionnels nous sollicitent pour proposer une offre en reconditionné. À ce jour, nous travaillons avec une quarantaine de revendeurs sur ces 2 canaux.

Qu’est ce qui intéressent les revendeurs qui travaillent avec Alt Eco?

S. GH : Les revendeurs qui équipent les professionnels ciblent plusieurs types de clients, chacun ayant des motivations spécifiques. D’abord le Secteur public : En raison de la loi AGEC et de la loi REEN, les organismes publics sont incités à adopter des pratiques durables, incluant l’utilisation de produits reconditionnés. Les Entreprises « Grands comptes » également : Puisqu’elles cherchent à améliorer leur démarche RSE et à réduire leur empreinte carbone. Les produits reconditionnés s’intègrent parfaitement dans cette stratégie de durabilité. Enfin, les PME qui sont motivées par des raisons économiques. Les produits reconditionnés leur permettent de s’équiper à moindre coût tout en garantissant la qualité.

Quelle tendance observez-vous sur le marché de la revente de matériel IT reconditionné ?

S. GH : Actuellement, notre mix de ventes est principalement en faveur des particuliers, avec environ 85% des ventes réalisées auprès de ce segment et 15% auprès des professionnels. Ces chiffres sont une estimation étant donné que certains de nos revendeurs s’adressent à la fois aux particuliers et aux professionnels. C es dernières années, nous avons constaté une augmentation significative des ventes aux professionnels, aussi bien privés que publics. Cette croissance est stimulée par les évolutions réglementaires, les préoccupations environnementales croissantes et les initiatives en matière de responsabilité sociétale des entreprises.

Crédit Photo : Sophie Giret-Haouy (compte Linkedin)