[Partenariat] Le spécialiste du Datacenter Equinix sera distribué en France par Arrow ECS

Cette collaboration stratégique permettra aux partenaires de distribution d’Arrow de revendre les services d’Equinix dans le cadre de solutions intégrées visant à optimiser les réseaux, à permettre le multicloud hybride et à améliorer les performances des applications. Ils peuvent désormais proposer et facturer les services d’Equinix sur une base mensuelle récurrente.

Favoriser la transformation numérique grâce à des réseaux à faible latence et rentables.

La plateforme Equinix comprend la colocation de centres de données, des connexions privées aux principaux fournisseurs de cloud public, ainsi qu’un large éventail d’interconnexions au sein de plus de 260 centres de données International Business Exchange™ (IBX®) dans le monde. En tirant parti des centres de données IBX d’Equinix, neutres vis-à-vis des opérateurs, les clients peuvent optimiser leur WAN et favoriser la transformation numérique grâce à des réseaux à faible latence et rentables.

Mike Worby, responsable des alliances stratégiques EMEA chez Arrow ECS :

« Nous sommes ravis de travailler avec Equinix pour offrir à nos partenaires de distribution un accès inégalé aux solutions d’infrastructure numérique de pointe. Cette collaboration permettra aux entreprises de la zone EMEA d’accélérer leurs stratégies numériques, d’optimiser les performances de leur réseau et d’être plus souples dans leurs opérations ».

Orla Ni Chorcora vice-présidente des ventes du réseau EMEA chez Equinix :

« L’envergure et l’expertise d’Arrow sont inestimables pour nous aider à étendre notre présence dans la région EMEA. Ensemble, nous pouvons offrir aux entreprises l’infrastructure numérique dont elles ont besoin pour se développer rapidement à l’échelle mondiale, innover en permanence et fournir des expériences numériques de classe mondiale ».

Les solutions Equinix sont désormais disponibles pour les partenaires d’Arrow en France ainsi qu’au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, en Espagne, en Finlande, en Italie, en Pologne, au Portugal et en Suède.