Nomination chez Exertis France : Florence Triou-Teixeira prend la tête d’Exertis Azenn et Exertis Connect

Florence Triou-Teixeira prend ses fonctions de Directrice Générale au 1er avril 2025, avec pour mission de consolider les positions d’Exertis sur les marchés de l’infrastructure réseau, de l’audiovisuel et de la sécurité, en France.

Une nomination qui s’inscrit dans la dynamique du groupe DCC

Diplômée de l’ESCP Europe, Florence Triou-Teixeira a exercé différentes responsabilités dans le secteur industriel, notamment chez Saint-Gobain. Elle y a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de Directrice Générale de Saint-Gobain Plafonds pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Elle y a piloté des projets de transformation commerciale, conduit des réorganisations internes et mis en œuvre des stratégies de développement visant à améliorer la performance opérationnelle et la croissance du chiffre d’affaires.

Cette nomination reflète la volonté d’Exertis de s’appuyer sur un profil aguerri à la structuration d’équipes, à l’innovation business et au pilotage stratégique. Florence Triou-Teixeira devra notamment renforcer la dynamique commerciale des deux entités françaises et aligner leur développement avec les ambitions du groupe DCC, maison-mère d’Exertis.

Valoriser l’expertise d’Exertis dans l’infrastructure, l’AV et la sécurité

Exertis Azenn et Exertis Connect évoluent sur un marché BtoB en demande croissante de spécialisation et d’expertise technologique. La nouvelle direction entend accélérer le positionnement des deux sociétés comme distributeurs multispécialistes à valeur ajoutée, en capitalisant sur leurs compétences combinées en distribution de produits, gestion de projets et services associés.

« Je suis ravie de rejoindre Exertis Azenn et Exertis Connect à un moment clé de leur développement. Mon objectif est de poursuivre la dynamique de croissance et d’innovation engagée, en capitalisant sur les forces du groupe DCC et en développant des solutions toujours plus adaptées aux besoins du marché », déclare Florence Triou-Teixeira.

Cette orientation s’inscrit dans un marché BtoB en évolution rapide, porté par les enjeux d’intégration d’infrastructures réseaux, de sécurisation des systèmes et de modernisation des environnements audiovisuels.

