Télécom : l’opérateur Linkt structure son offre cyber avec un SOC managé 24/7

Face à la montée en puissance des cybermenaces, les entreprises et collectivités recherchent des solutions de sécurité robustes et souveraines. Linkt, filiale du groupe Altitude spécialisée dans les télécommunications et les services IT, annonce l’acquisition de l’activité SOC managé souverain de Capfi 6ème Sens.

Cette opération permet à Linkt de renforcer son portefeuille en cybersécurité et d’élargir son accompagnement auprès des organisations souhaitant sécuriser leurs infrastructures IT.

Une offre combinant télécoms, cloud, infogérance et cybersécurité

L’acquisition de l’activité SOC managé souverain de Capfi 6ème Sens vient enrichir l’offre de Linkt, qui s’oriente vers une approche globale des services IT, combinant connectivité, cloud, infogérance et cybersécurité. Ce centre opérationnel de sécurité, labellisé France Cybersecurity, fonctionne en 24/7 avec des analystes et experts certifiés basés en France.

Cette intégration répond aux besoins croissants des entreprises et des collectivités, qui doivent faire face à des cyberattaques de plus en plus sophistiquées. Linkt ambitionne ainsi d’offrir un guichet unique pour la gestion des infrastructures IT et la protection des données sensibles. « Cette acquisition s’inscrit pleinement dans notre plan stratégique, en faisant de Linkt le guichet unique pour les besoins en télécommunications, cloud, infogérance et cybersécurité souveraine des entreprises et des collectivités, tout en maintenant la promesse de l’accompagnement digital et humain qui font la différence », explique Gervaise Van Hille, Présidente de Linkt.

Un SOC managé souverain

Avec l’essor des régulations et des exigences en matière de protection des données et de souveraineté numérique, Linkt mise sur une approche 100 % souveraine. L’offre de SOC managé de Capfi 6ème Sens s’aligne parfaitement avec cette vision, proposant une solution évolutive et adaptée aux spécificités des entreprises françaises. Exploitée localement et opérée exclusivement en France, cette offre garantit un contrôle total sur les infrastructures et les données.

« Le positionnement stratégique de l’offre de SOC Managé de Capfi 6ème Sens s’intègre parfaitement dans la vision de Linkt. Avec une base technique 100 % souveraine, l’entreprise répond aux besoins croissants des entreprises et des collectivités en matière de cybersécurité. Son approche personnalisée de l’onboarding client, son expertise de l’écosystème et son statut de membre d’Hexatrust témoignent de son engagement en faveur de la sécurité de haut niveau », précise Bruno Boutet, Directeur de la BU cybersécurité de Linkt.

Avec 70 % de clients issus du secteur privé et 30 % d’acteurs publics, Linkt se positionne comme un acteur stratégique pour accompagner la transformation numérique sécurisée des entreprises. En élargissant son expertise en cybersécurité, l’entreprise ambitionne de proposer des solutions encore plus adaptées aux enjeux des infrastructures IT modernes.

