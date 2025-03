« Créer de la valeur plutôt que baisser les prix » : les clés du modèle Sewan, entre Télécoms, cyber et du Cloud

L’évolution des besoins des entreprises en matière de connectivité et de cybersécurité pousse les prestataires IT et les partenaires de distribution à adapter leurs offres.

Pour mieux comprendre ces enjeux, Cédric Rittier, directeur marketing et produits chez Sewan, revient sur la stratégie du groupe. Présent dans l’entreprise depuis dix ans, il pilote les équipes en charge de la conception des produits et de la diffusion des offres auprès du réseau de partenaires. Il détaille ici les grandes tendances du marché et les axes de développement de Sewan.

Quels sont les enjeux actuels pour les partenaires IT et revendeurs ?

Cédric Rittier : Nous constatons que les partenaires IT cherchent avant tout à développer leur activité en créant de la valeur, plutôt qu’en se positionnant sur une approche de réduction des coûts. L’enjeu principal est de leur fournir des solutions simples à intégrer et à administrer, qui s’adaptent aux attentes des entreprises en matière de connectivité, de sécurité et de collaboration.

Une demande forte concerne la simplification et l’unification des services. L’objectif est de leur permettre de gérer leurs offres de téléphonie, cloud et cybersécurité depuis un point unique, tant pour eux que pour leurs clients finaux. Aujourd’hui, les prestataires IT veulent des solutions qui s’intègrent facilement dans leurs outils existants, sans multiplier les plateformes et interfaces d’administration.

Le marché évolue également avec l’arrivée de nouveaux acteurs. Nous voyons de plus en plus de revendeurs spécialisés en informatique qui intègrent des services télécoms dans leur catalogue. La séparation entre ces deux univers a disparu, et les intégrateurs comprennent que la téléphonie et la connectivité sont des extensions logiques de leurs services IT. À l’inverse, certains partenaires issus du secteur des copieurs ou de la bureautique cherchent à diversifier leur offre et s’intéressent aux solutions de communication et de cybersécurité.

Comment évoluent les attentes des entreprises en matière de connectivité et de cybersécurité ?

Les entreprises attendent des solutions fiables, accessibles et capables d’évoluer avec leurs besoins. La connectivité est un élément central, notamment pour celles qui gèrent plusieurs sites ou qui ont des équipes en mobilité. L’objectif est d’assurer une continuité de service sans rupture, quel que soit l’environnement de travail.

Nous observons une demande croissante pour des solutions hybrides, combinant différentes technologies. Par exemple, certaines entreprises utilisent des accès fibre classiques tout en intégrant une connectivité satellitaire comme Starlink pour sécuriser leurs communications en cas de défaillance du réseau principal. Cette approche répond aux besoins des secteurs ayant des contraintes fortes en matière de connectivité, comme le transport, l’énergie ou la gestion de sites isolés.

Sur la cybersécurité, les attentes sont encore plus élevées. Avec la multiplication des menaces, les entreprises cherchent des solutions capables de protéger leurs infrastructures et leurs utilisateurs sans nécessiter d’expertise avancée en interne. La demande se porte principalement sur la protection des terminaux, la surveillance proactive des menaces et la détection des incidents en temps réel. L’intégration de solutions d’EDR et de SOC devient une nécessité pour sécuriser les environnements IT face aux cyberattaques.

Comment Sewan se distingue-t-il avec son approche unifiée des services télécoms et cloud ?

Notre approche repose sur une plateforme unique, Sophia, qui regroupe l’ensemble des services téléphonie, cybersécurité, cloud et connectivité. L’objectif est de simplifier la gestion des offres pour nos partenaires et leurs clients en proposant une interface unique, aussi bien pour l’administration que pour le déploiement des solutions.

La force de notre modèle est d’intégrer des services complémentaires dans un environnement unifié. En téléphonie, nous avons développé des solutions adaptées aussi bien aux utilisateurs individuels qu’aux entreprises ayant des besoins plus complexes, comme les centres de contact. Contrairement à l’image classique des grands centres d’appels, ces solutions sont aujourd’hui adoptées par de nombreuses PME, qui ont besoin d’outils de gestion des communications pour des équipes réduites. L’enjeu est d’offrir une expérience homogène entre la téléphonie mobile, fixe et les outils de collaboration.

Quels sont les axes de développement prioritaires de Sewan pour 2025 ?

Nous avons identifié trois priorités stratégiques pour 2025 : la téléphonie, la cybersécurité et la connectivité avancée. Sur la connectivité, nous venons d’obtenir le statut de revendeur agréé Starlink en France et en Europe. Cela nous permet d’intégrer à notre offre une connectivité satellitaire avancée, idéale pour les entreprises ayant des besoins spécifiques en matière de couverture réseau. Ce type de solution s’adresse notamment aux secteurs où la connectivité terrestre est insuffisante ou instable, comme l’industrie, le transport ou les infrastructures critiques.

En cybersécurité, nous lançons une offre complète intégrant la protection des endpoints, la détection des menaces et la gestion des incidents. L’objectif est de proposer une solution clé en main permettant aux entreprises de renforcer leur sécurité sans multiplier les fournisseurs et interfaces. Enfin, nous poursuivons l’évolution de nos solutions de téléphonie en intégrant de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur, notamment en matière d’interopérabilité entre les outils de communication.

Comment accompagnez-vous vos partenaires pour les aider à se développer ?

Notre modèle repose sur une logique de croissance accompagnée. Nous ne cherchons pas simplement à recruter un maximum de partenaires, mais à les faire monter en compétence pour qu’ils puissent développer durablement leur activité.

Cela passe par un accompagnement spécifique, notamment pour les intégrateurs IT qui intègrent des services télécoms pour la première fois. La gestion des infrastructures, la portabilité des numéros, ou encore les exigences réglementaires sont des aspects sur lesquels ces acteurs ont besoin d’être formés. Nous avons mis en place des programmes dédiés pour leur permettre de se structurer efficacement et d’exploiter pleinement les opportunités du marché.

Nous fournissons également des outils conçus pour simplifier la gestion des services. L’objectif est que nos partenaires puissent déployer et administrer leurs offres en toute autonomie, sans dépendre d’un support technique trop lourd. Cette approche nous permet de garantir un modèle de partenariat stable, avec un fort taux de rétention et une relation de confiance sur le long terme.

Propos recueillis par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz. Photo : Delphine Berger (compte Linkedin)

