MWC : SUSE Edge for Telco 3.2, une infrastructure open source pour accompagner la transformation des opérateurs télécoms

Lors du Mobile World Congress 2025, SUSE a annoncé le lancement de SUSE Edge for Telco 3.2, une solution visant à accélérer la transformation des opérateurs télécoms grâce à une approche cloud native et open source.

Avec le lancement de SUSE Edge for Telco 3.2, SUSE renforce son positionnement dans le secteur des télécommunications open source, en proposant une plateforme évolutive et sécurisée pour les opérateurs de services de communication (CSP). Cette nouvelle version introduit une stratégie de support à long terme (LTS), des solutions packagées pour les réseaux 5G, Open RAN et edge computing, ainsi qu’un accès anticipé aux innovations technologiques pour les infrastructures télécoms.

Infrastructures télécoms : vers un modèle cloud natif et open source

Avec la montée en puissance de la 5G standalone (5G SA) et la nécessité d’une plus grande efficacité opérationnelle, les opérateurs sont confrontés à des défis en matière de coût, de scalabilité et d’interopérabilité. SUSE Edge for Telco 3.2 leur permet de moderniser leurs infrastructures tout en garantissant des performances accrues et une meilleure maîtrise des ressources.

Selon Keith Basil, Directeur Général Edge Business Unit chez SUSE, « SUSE Edge 3.2 pour les opérateurs télécoms constitue une étape clé pour accompagner les opérateurs télécoms dans leurs démarches d’innovation. La plateforme open source et cloud native de SUSE est déjà déployée avec succès dans plusieurs pays. Cette nouvelle version introduit un ensemble de fonctionnalités améliorées, ainsi que la prise en charge d’IPv6 et de la synchronisation PTP/Time, deux éléments essentiels pour permettre aux opérateurs télécoms d’atteindre une évolutivité et des performances optimales. »

SUSE Telco Suite : une solution complète pour la virtualisation des réseaux

La modernisation des réseaux passe par une désagrégation des architectures traditionnelles au profit de modèles cloud natifs. SUSE accompagne cette transition avec la SUSE Telco Suite, une plateforme permettant aux opérateurs de standardiser et simplifier la gestion des infrastructures.

Optimisation des déploiements cœur 5G, vBNG, RAN et edge computing, pour améliorer la scalabilité et la résilience des réseaux.

Interopérabilité avec les plateformes ARM, AMD et Intel, assurant une compatibilité avec un large éventail d’équipements télécoms.

Gestion centralisée et automatisée des opérations réseau, intégrant des fonctionnalités de sécurité avancées et de conformité aux normes télécoms.

Soutien au projet Sylva de la Linux Foundation Networking, qui vise à créer une architecture open source standardisée pour les télécommunications.

En tant que membre du conseil d’administration du projet Sylva, SUSE s’engage aux côtés de la communauté open source pour relever les défis techniques liés à l’infrastructure cloud des télécoms. Orange fait partie des opérateurs ayant déployé une plateforme CaaS basée sur Sylva et soutenue par SUSE, afin d’héberger des fonctions réseau du cœur au RAN.

Automatisation Zero Touch

La nouvelle stratégie LTS introduite avec SUSE Telco Suite garantit une prise en charge des versions logicielles sur une période de 24 mois, offrant ainsi une plus grande stabilité et capacité de planification aux opérateurs télécoms.

Plateforme modulaire : intégration transparente de composants open source validés pour l’edge computing et la virtualisation des fonctions réseau (NFV).

Automatisation des mises à jour et déploiements sans interruption, simplifiant la gestion des infrastructures cloud natives.

Sécurité renforcée avec des certifications télécoms et des outils de protection avancés pour garantir l’intégrité des opérations réseau.

SUSE présente également la solution GreenRAN™ Hardware-Agnostic de Parallel Wireless, qui repose sur sa plateforme Telco conforme Sylva. Cette approche permet des mises à niveau sans temps d’arrêt, garantissant une continuité de service aux opérateurs.

Netanel Gabizon, Chief Product Officer chez Parallel Wireless, souligne : « En joignant nos forces à celles de SUSE, nous proposons des solutions innovantes et agnostiques vis-à-vis du matériel qui améliorent les services de télécoms et garantissent une expérience client haute qualité ainsi que des réseaux économes en énergie. Avec SUSE Telco for Edge et notre solution GreenRAN™, les opérateurs peuvent obtenir une disponibilité continue des unités distantes, même pendant les upgrades, et mener des opérations réseau prêtes pour l’avenir grâce à l’automatisation Zero touch. »

